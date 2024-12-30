בכתבת וודיאו מקיפה הולך מנס אל הלב הפועם של צה"ל: חיל הרגלים | בשיחה עם הגורמים הבכירים ביותר במערכת הוא לומד מה השתנה ואיך צה"ל למד מהטעויות והתקדם | שיחה עם לוחמים מכוחות מיוחדים והלוחמים שמלמדים את החיילים שימוש במערכות נשק מתקדמות ונהיגה מבצעית (דבר ראשון)
במסגרת קמפיין שמארגן ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה עבור תומכיו שנפגעו במבצע הביפרים, החל הארגון לאסוף עשרות אלפי דולרים. שר הביטחון ישראל כ"ץ, עדכן, כי הוא החליט למנוע מהארגון להשתקם ועל כן הוא הטיל סנקציות כלכליות על הקמפיין | הפרטים (חדשות)
המטה ללוחמה בטרור מפרסם אזהרת מסע לתוניס - לקראת בואם המתוכנן של יהודים רבים למדינה לרגל ל"ג בעומר. בהודעה של משרד החוץ נכתב: "נוכח אי היציבות השלטונית במדינה והחשש מפני התגברות המהומות שם, משרד החוץ ממליץ לאזרחים להימנע מביקור או שהות בתוניסיה בעת הקרובה ועד להתבהרות המצב במקום"
ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר את מינויו של איתן בן דוד, לתפקיד ראש המטה ללוחמה בטרור, במקומו של תא"ל (במיל') ניצן נוריאל שכיהן בתפקיד למעלה מ-4 שנים בתפקידו. בן דוד, שימש איש שירות הביטחון הכללי במשך 26 שנה, במגוון רחב של תפקידי שטח, וניהול בכירים. בין היתר שימש כראש מוקד ביטחון חו"ל באירופה
הודעה שיוצאת הערב על-ידי המטה ללוחמה בטרור, מזהירה את המטיילים הישראלים בהודו מסדרת פיגועים שמתכנן ארגון פקיסטני הקשור לאל-קאידה. המטה שם דגש על החשש מביצוע פיגועים בבתי-חב"ד, שם קיים ריכוז גבוה של ישראלים. הודעה המטה קוראת לישראלים שלא לבקר במקומות הללו (בעולם)