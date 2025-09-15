כמעט שנתיים לאחר הטבח הנורא בשמחת תורה ה'תשפ"ד, כתב "כיכר השבת", משה מנס, מדווח על שדרוגים משמעותיים בצה"ל, תוך התמקדות בלקחי המלחמה המתמשכת, שהביאה לכשלים מודיעיניים, טבח בעוטף ומחיר כלכלי ודיפלומטי כבד.

הכתבה בוחנת את ההתקדמות הטכנולוגית והמבצעית של צה"ל לקראת מערכה חדשה, "מרכבות גדעון ב'", לכיבוש עזה. חיל הרגלים, עם 150,000 לוחמים ב-7 חטיבות סדירות (גולני, גבעתי, נח"ל, כפיר, צנחנים, קומנדו, חשמונאים) ו-15 חטיבות מילואים, עובר שדרוג בציוד וביכולות.

חטיבת המרום, המוח מאחורי ההתקדמות, מכשירה לוחמים במיומנויות ייחודיות ומפעילה יחידות כמו עוקץ, ניוד 444, לוט"ר (לוחמה בטרור), צניחה ואספקה. מאז תחילת המלחמה, המרום הכשירה מאות אלפי לוחמים והשתתפה בתמרונים בכל הגזרות.

יחידת עוקץ איתרה 670 מנהרות, 430 מטעני נפץ ו-90 מחבלים, אך ספגה אבדות, כולל סמ"ר דויד ששון, רס"ל גיא בן הרוש ורב סרן אריה צירינג ז"ל. יחידת הניוד העבירה 55,000 לוחמים ופינתה 530 פצועים, ולוט"ר תמרנה בעזה, לבנון ויהודה ושומרון.

בכתבה מופיעים השדרוגים שצה"ל מוביל בהם:

ציוד משופר: לאחר בעיות בתחילת המלחמה (קסדות ישנות, חוסר באפודים), צה"ל השקיע מיליונים במדים טקטיים מגני אש לכל לוחם, כולל מילואימניקים, כדי לצמצם פערים בין סדיר למילואים.

רחפנים: כל פלוגה מצוידת ברחפנים, כולל 3,500 "רחפניסטים" לאיסוף מודיעין, 1,400 לתקיפת מבנים ו-270 לרחפנים מתאבדים מסוג "עטלף". הנדסה ותגובה מהירה:

הכשרות חבלה נרחבות לכל פלוגה ויחידות תגובה מהירות עם ציוד זמין ביישובים. פיקוד ותיאום: שיפור מרשים בתיאום בין תותחנים, חיילים, מסוקים ומטוסים.

במסגרת הכתבה סייר משה במתקן הבטחוני שם מתאמנים הכוחות המיוחדים ואף שמע את סיפורם מעורר ההשראה של הגיבורים שנפלו בקרב בהם מפקד יחידת לוט"ר סא״ל אלי גינסברג ז"ל שנהרג בקרבות מול מחבלים בקיבוץ בארי בבוקר שמחת תורה. אלי השתחרר מספר שבועות לפני כן וכבר סיים את תפקידו - אך בכל זאת ברגע שהוא שמע על הלחימה הבין את גודל האירוע וקפץ ראשון לעוטף להילחם. אלי הותיר אחריו אישה ו-4 ילדים.