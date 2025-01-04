בכתבת וודיאו מקיפה הולך מנס אל הלב הפועם של צה"ל: חיל הרגלים | בשיחה עם הגורמים הבכירים ביותר במערכת הוא לומד מה השתנה ואיך צה"ל למד מהטעויות והתקדם | שיחה עם לוחמים מכוחות מיוחדים והלוחמים שמלמדים את החיילים שימוש במערכות נשק מתקדמות ונהיגה מבצעית (דבר ראשון)
ימים לאחר הסערה הפוליטית והתקשורתית שחולל לאחר שגרר את ראש הממשלה ממיטת חוליו וח"כ אבל מהשבעה הישר אל מליאת הכנסת - איתמר בן גביר מתנצל | בהודעה שפרסם הערב (שבת) כתב בן גביר "עשיתי בשבת חשבון נפש והבנתי שטעיתי כשראיתי את ראש הממשלה ואת בועז במליאה ולא קיזזנו אותם, אני מתנצל בפני ראש הממשלה וחברי בועז ביסמוט" (חדשות, פוליטי)
אלו ימים של חשבון נפש ותשובה וזו הזדמנות שלנו לבקש סליחה • חברי צוות 'כיכר השבת', האתר החרדי הגדול בעולם שוטחים את התנצלויותיהם - על מה שלא עשו מספיק טוב במהלך השנה החולפת ומה הם מתכוונים לשפר • פרוייקט מיוחד (יום כיפור)