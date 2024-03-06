בדו"ח ביקורת חדש, השביעי במספר מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מצביע על כשל עמוק ומתמשך בדרג המדיני והביטחוני: ישראל פועלת במשך שנים ללא תפיסת ביטחון לאומי סדורה, ואחת התוצאות – קריסת 3 עקרונות היסוד במתקפה (בארץ)
בחלק ההמלצות של הוועדה לחקר אסון מירון, הובהר, כי אתר קבר הרשב"י סבל במשך שנים מקשיי ניהול. ריבוי גורמים מעורבים, ריבוי אינטרסים וריבוי מחלוקות, לצד היעדר מנגנוני הכרעה ומנגנוני פיקוח נאותים | אלו ההמלצות שניתנו (חדשות)
בפרק השלישי על תחקיר אסון מירון, שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', נהיה על המלצות המשטרה; האשמות כלפי ההפקה, כיפופי ידיים וזריקת אחריות בין המשטרה לפרויקטור והמפיק, מכירת כרטיסים ללא שליטה, הקמת אמבטיות ויסות, והביקורת על הסדרנים הערבים • דו"ח ההמלצות (חרדים)