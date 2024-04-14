בדיון הדרמטי שנערך ביום חמישי האחרון בקבינט, דיון שבסופו הממשלה קיבלה את עסקת החטופים, השתתפו גם ראש המוסד דדי ברנע והרמטכ"ל זמיר, שהביאו ציטוטים מעניינים לישיבה המיוחדת לגבי העתיד ומדוע ההסכם כה חשוב למדינה (חדשות)
רבים משרי הקבינט המדיני ביטחוני הודיעו לפני מספר שבועות שלא יתמכו בהעברת הכספים לרשות הפלסטינית, אך לאחר שראש הממשלה מצא דרך להעביר כספים דרך נורבגיה, מרבית החברים שינו את דעתם, מלבד השר בן גביר (חדשות)
שרי הקבינט המדיני-ביטחוני מתכנסים בשעה זו בקריה בתל אביב לדון בעתידו של מבצע "צוק איתן", האם הולכים להפסקת אש או שמא מרחיבים את המבצע • בנתיים הוסכם על הפוגה הומניטרית שתחל בשעה 15:00 ותימשך 4 שעות בחלק מהאזורים ברצועה • בשעות האחרונות חילופי אש בין כוחות צה"ל למחבלים בחאס יונס, חיילים פצועים בדרגות פציעה שונות פונו לבתי החולים ברחבי הארץ • מהבוקר: 54 פלסטינים נהרגו (צבא)
בנט חובר ללפיד - החרדים חוברים לשמאל: אל"מ (במיל') שאול אריאלי מראשי 'יוזמת ז'נבה' התארח בתכנית הקבינט עם משה גלסנר ברדיו קול חי, והתעמת בחריפות עם סמנכ"ל ההסברה של מועצת יש"ע יגאל דילמוני. בדיון השתתפו גם הרב יוסף שוינגר, איש הציונות הדתית הרב משה קליין מ'הדסה' והעיתונאי אברהם רוזן מ'יום ליום'. האזינו לעימות הסוער (חרדים)