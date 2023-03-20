הכאב, הגעגוע היום יומי, הזיכרונות, התמונות, הסרטונים, הרצון לתת עוד חיבוק אחד חזק, לומר עוד מילה טובה, לצעוק חזק כמה שאהבנו אותך. זה נגמר // במלאות שנה לפיגוע הרצחני בבני ברק, שלומי זברלו, בן משפחתו של הרב אבישי יחזקאל הי"ד, בטור דומע (דיין האמת)
ברית מילה מרגשת לבנו של הקדוש הרב אבישי יחזקאל הי"ד, שנרצח בידי בן עוולה בפיגוע הירי בבני ברק לפני כחודשיים, התקיימה ביום שישי בירושלים • התרגשות פשטה באולם עת קראה האימא לבנה על שם האב הקדוש • צפו ברגעים המצמררים (ארץ)
השיחה האחרונה רגעים לפני שנרצח; הדאגה, הנסיעה לבני ברק וההודעה הקשה; האבל, השכול והרצון לאחדות • הרב עובדיה יחזקאל, אחיו של הרב אבישי הי"ד שנרצח בפיגוע בבני ברק, בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' (TV)