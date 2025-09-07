כיכר השבת
באור יהודה

מסע רוחני מרומם: כך נראתה הילולת ה'בן איש חי' השנה

מאות השתתפו בהילולת מרן ה'בן איש חי' זי"ע באור יהודה, שאורגנה על ידי מוסדות "חזון יחזקאל" | האירוע המרגש נערך לזכרו של הרב אבישי יחזקאל הי"ד שנרצח בפיגוע בבני ברק (חרדים)

הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)

מול שולחנות ערוכים כל טוב, התאספו באולמי לטינקו באור יהודה, המוני יהודים לציון הילולת מרן רבינו יוסף חיים זיע״א, בעל ה"בן איש חי". האירוע המרגש אורגן על ידי מוסדות "חזון יחזקאל - עוד יוסף חי", בראשות הרה"ג רבי עובדיה יוסף יחזקאל, לזכרו ולעילוי נשמתו של אחיו הקדוש, הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד, שנרצח על קידוש ה' בפיגוע האכזרי שהתרחש בשכונת פרדס כץ בבני ברק.

האירוע נפתח בדברי תורה וחיזוק מפי גדולי הרבנים, שעמדו על דמותו הרמה של מרן הבן איש חי, גדול חכמי בבל בדורות האחרונים, אשר ספריו ממשיכים להאיר את אור התורה וההלכה בכל בית יהודי. בדבריהם, הדגישו הרבנים את מסירות הנפש של הרב אבישי יחזקאל הי"ד, אשר חייו נקטפו בידי בני עוולה, ואת גודל הזכות בקיום הילולא זו לעילוי נשמתו.

בין המשתתפים באירוע נמנו גדולי תורה ואישי ציבור רבים: הגאון רבי מנשה זליכה, רבה של פרדס כץ, אשר עמד בדבריו על הקשר המיוחד של בני הקהילה להליכותיו של הבן איש חי, והגאון רבי ציון כהן, רבה של אור יהודה, שנשא דברים חוצבי להבות על הצורך להתחזק בלימוד תורתו ובשמירת דרכו של הצדיק.

גם סגני ראש עיריית בני ברק, שלמה אלחרר ואליהו שושן, כיבדו בנוכחותם את המעמד והביעו את הערכתם העמוקה לפעילות מוסדות "עוד יוסף חי" בהפצת תורה וחיזוק הקהילות.

האווירה המרוממת בהילולה הורגשה בכל פינה. ברוב רגש, נשמעו ניגוני קודש מפי הזמרים שלמה אשר ושמעון משעלי ולהקתו, שכבשו את לב הקהל בשירתם המרגשת, כאשר המשתתפים הצטרפו בשירה ובדבקות. אישי ציבור ויהודים שונים שסיפרו סיפורי ישועות בזכות מרן הבן איש חי זיע"א, ולזכרו של הרב אבישי יחזקאל הי"ד, הוסיפו רובד נוסף של קדושה והשראה לאירוע.

הילולה זו, שצברה בשנים האחרונות מעמד מיוחד בלוח השנה הקהילתי, הפכה למעמד של חיזוק והתעוררות. מתוך האבל והכאב על רצח אחיו הקדוש, צמח אור חדש של התחזקות בתורה וביראת שמיים, לזכרם של גדולי ישראל ושל קדושי עמנו. האירוע סימל את הכוח הטמון בקהילה מאוחדת ואת האמונה שגם מתוך השבר, ניתן לבנות ולהתחזק.

הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)
הילולת הבן איש חי (צילום: דוד קשת)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

התפעל מהאווירה

|
ש

במסגרת פיקוח נרחב

אסף מגידו|מקודם

מהפכת לימוד ההלכה

|

ש

התעניינות מיוחדת

בשיתוף ד.ש. מגורי ישראל|מקודם
ש

צלבים נוצריים

אסף מגידו|מקודם
ש

הצלחות גדולות

ציקי גל|מקודם

רגעים מרגשים בבני ברק

|

צאצאי הרבנים

|

מסורת של אחדות

||
2

שבועיים לראש השנה

||
5

פך השמן הטהור

||
9

יוסי אליטוב מגיש:

|

הנכד לא ויתר

||
3

"לא תעמוך על דם רעך"

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר