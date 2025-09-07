מסע רוחני מרומם: כך נראתה הילולת ה'בן איש חי' השנה

מול שולחנות ערוכים כל טוב, התאספו באולמי לטינקו באור יהודה, המוני יהודים לציון הילולת מרן רבינו יוסף חיים זיע״א, בעל ה"בן איש חי". האירוע המרגש אורגן על ידי מוסדות "חזון יחזקאל - עוד יוסף חי", בראשות הרה"ג רבי עובדיה יוסף יחזקאל, לזכרו ולעילוי נשמתו של אחיו הקדוש, הרב אבישי דוד יחזקאל הי"ד, שנרצח על קידוש ה' בפיגוע האכזרי שהתרחש בשכונת פרדס כץ בבני ברק.

האירוע נפתח בדברי תורה וחיזוק מפי גדולי הרבנים, שעמדו על דמותו הרמה של מרן הבן איש חי, גדול חכמי בבל בדורות האחרונים, אשר ספריו ממשיכים להאיר את אור התורה וההלכה בכל בית יהודי. בדבריהם, הדגישו הרבנים את מסירות הנפש של הרב אבישי יחזקאל הי"ד, אשר חייו נקטפו בידי בני עוולה, ואת גודל הזכות בקיום הילולא זו לעילוי נשמתו.

בין המשתתפים באירוע נמנו גדולי תורה ואישי ציבור רבים: הגאון רבי מנשה זליכה, רבה של פרדס כץ, אשר עמד בדבריו על הקשר המיוחד של בני הקהילה להליכותיו של הבן איש חי, והגאון רבי ציון כהן, רבה של אור יהודה, שנשא דברים חוצבי להבות על הצורך להתחזק בלימוד תורתו ובשמירת דרכו של הצדיק.

גם סגני ראש עיריית בני ברק, שלמה אלחרר ואליהו שושן, כיבדו בנוכחותם את המעמד והביעו את הערכתם העמוקה לפעילות מוסדות "עוד יוסף חי" בהפצת תורה וחיזוק הקהילות.

האווירה המרוממת בהילולה הורגשה בכל פינה. ברוב רגש, נשמעו ניגוני קודש מפי הזמרים שלמה אשר ושמעון משעלי ולהקתו, שכבשו את לב הקהל בשירתם המרגשת, כאשר המשתתפים הצטרפו בשירה ובדבקות. אישי ציבור ויהודים שונים שסיפרו סיפורי ישועות בזכות מרן הבן איש חי זיע"א, ולזכרו של הרב אבישי יחזקאל הי"ד, הוסיפו רובד נוסף של קדושה והשראה לאירוע.

הילולה זו, שצברה בשנים האחרונות מעמד מיוחד בלוח השנה הקהילתי, הפכה למעמד של חיזוק והתעוררות. מתוך האבל והכאב על רצח אחיו הקדוש, צמח אור חדש של התחזקות בתורה וביראת שמיים, לזכרם של גדולי ישראל ושל קדושי עמנו. האירוע סימל את הכוח הטמון בקהילה מאוחדת ואת האמונה שגם מתוך השבר, ניתן לבנות ולהתחזק.