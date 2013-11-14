מדינת ישראל יצא בהודעה רשמית על כך שדובר חמאס חוסל | ב"וושינגטון פוסט" פורסמה תכנית טראמפ לגבי היום שאחרי המלחמה בעזה | תיעוד המעצר של רוכב האופנוע שעשה תנועות מוגונות לשוטרים | תחזית | כל כותרות היום | צפו (היום בכיכר)
מקורב לרב יעקב איפרגן, הידוע בכינוי 'הרנטגן' חושף בשיחה עם 'כיכר השבת' את תגובתו של המקובל למעצרו של הרב יורם אברג'ל בחשד למעורבות בפרשת הסחיטה בעיר. "הרב יורם, ודומרני? יש כאן טעות" אמר הרב איפרגן. עו"ד אריה ליבוביץ, המייצג את הרב אברג'ל: "אני מעריך כי הפרשה תסתיים תוך שבועות" (ארץ)
פרשת הסחיטה בנתיבות: במהלך דיון בהארכת מעצרו של הרב יורם אברג'ל, חשפה המשטרה בפני בית המשפט הקלטות בהן נשמע שלום דומרני אומר: "לא צריך ללכת למשטרה כדי שלא יראו את הריב בין חצרות הרבנים" • עוד בפרשה: שיחות הטלפון עם אחותו של הרנטגן והדו"ח הקושר את הרב אברג'ל לפרשה (ארץ)