הרב שנעצר בחשד לעבירות חמורות והתוכנית של טראמפ לעזה • צפו

מדינת ישראל יצא בהודעה רשמית על כך שדובר חמאס חוסל | ב"וושינגטון פוסט" פורסמה תכנית טראמפ לגבי היום שאחרי המלחמה בעזה | תיעוד המעצר של רוכב האופנוע שעשה תנועות מוגונות לשוטרים | תחזית | כל כותרות היום | צפו (היום בכיכר)

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

ראש הממשלה התייחס לחיסול דובר אבו עוביידה ולתקיפה בצנעא שבה חוסלו בכירי החות'ים, וציין גם את השבת גופות החטופים עידן שתיוי ואילן וייס, תוך הדגשת המחויבות להשבת כל החטופים, חיים וחללים.

בוושינגטון פוסט פורסמה תכנית בממשל טראמפ ליום שאחרי המלחמה, הכוללת פינוי זמני של יותר משני מיליון פלסטינים מהרצועה, חלקם למדינות אחרות וחלקם למתחמים סגורים ב, תוך מתן מענקים וסיוע, ושאיפה להפוך את הרצועה לאזור נאמנות אמריקני שבו ייבנו ערים חכמות, אתרי תיירות ומוקדי השקעות בינלאומיים.

הראשון לציון הרב יצחק יוסף קרא לתלמידי הישיבות שלא לחשוש ממעצרים של הצבאית, והדגיש את כוח לימוד התורה.

בנתיבות נעצר הרב חיים יוסף אברג'ל בחשד למעשים חמורים, יחד עם חשוד נוסף, ובסביבתו טוענים לרדיפה ממניעים זרים.

בכפר קרע נעצר צעיר בן עשרים ושתיים שנהג בפראות, ביצע תנועה מגונה לשוטרים וניסה להימלט.

בתחזית מזג האוויר צפויה עלייה קלה בטמפרטורות מחר, ללא שינוי דרמטי בהמשך השבוע.

מעולם הטבע מגיעה בשורה עצובה: הקרנף הלבן הצפוני נכחד לחלוטין מהטבע לאחר מותו של הזכר האחרון, וכעת נותרו רק שתי נקבות בשבי.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה

