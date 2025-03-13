הרב גיא אלאלוף תיאר את ישיבות ההסדר כ"בית חרושת לעמי ארצות", והוסיף: "כשאני שומע רב דתי לאומי אומר 'עולם התורה החדש זה ישיבות ההסדר', אם זה עולם התורה החדש - הלכה התורה" | הסערה פרצה ורבנים והוגי דעות מקרב הציבור הדת"ל הגיבו לדברים (חרדים)
מאות בני אדם, מכרים, חברים ובני משפחה ליוו למנוחות את שלום יוחאי שרקי ז"ל, שנהרג אמש מדריסה בצומת הגבעה הצרפתית בי-ם. אביו הרב אורי שרקי ספד לו בכאב: "לך, בני היקר, לא קשה. זכית להיות מהרוגי מלכות. חזרנו לארץ לא כדי להירצח, אבל השפלים לא יודעים להעריך את החיים" (חדשות, בארץ)
הותר לפרסום כי הגבר שנהרג באירוע הדריסה בצומת הגבעה הצרפתית בירושלים הוא שלום יוחאי שרקי ז"ל, בן 25 • ההרוג הוא בנו של הרב אורי שרקי - מרבני הישיבה הציונית דתית 'מכון מאיר', ואחיו של עיתונאי חדשות 2 יאיר שרקי • בבית החולים מאושפזת צעירה בת 20, שמצבה ממשיך להיות קשה (חדשות, בארץ)