בראיון נרחב ליוסי עבדו בתוכנית "השם אחד", חושף יוצר התוכן הפופולרי את המסע הדרמטי שלו: מילד שלא צם בכיפור, דרך נסיעת אוטובוס שינתה הכל, ועד להפיכתו לאיש שמלמד תורה לאלפים | "הרגשתי שהחרדים חיים בכלא – היום אני מבין שאני הייתי זה שהיה כלוא"
מפגש מנהלי המוסדות מהפלג באוהל מתחת ביתו של המנהיג, התגובה של הגר"מ שטרנבוך לחסיד שבירך עליו בשם ומלכות, הקרב על מצילי אש בארה"ב, ההצהרה הפומבית של הגר"א עמרמי והקנאים שהצטרפו לסטודנטים האנטישמים (מעייריב)
הרב אייל עמרמי, הופיע בשיעורו של הראשל"צ הגר״י יוסף ביזדים, והתייחס לשירה שהכניס לתפילות בבית מדרשו, מה שהוביל לסוקרת קשה מצד הרב הראשי | הסביר כי "זה היה בקהילה לבעלי תשובה״ | התחייב: ״אחרי שהתברר כי זו לא דעתו של מורנו ורבנו, קיבלנו על עצמנו לחזור בתשובה שלימה ולהפסיק עם זה" (חרדים)