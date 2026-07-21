במלאות עשור להסתלקותו של הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד, התקיימה אמש (שני) בהיכל ישיבתו המעטירה במודיעין עילית עצרת הספד והתעוררות לזכרו | במהלך העצרת נשא דברים הגאון רבי ישראל בונים שרייבר לרפו"ש, בדבריו עמד על דמותו הרוחנית והנשגבת של ראש הישיבה הנערץ זצ"ל, שהעמיד תלמידים הרבה, והנחיל לדורות של אברכים ובחורים מסילה ישרה של עמלה של תורה (עולם הישיבות)
במלאות ימי השבעה לפטירת הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר ברכפלד, נערכה בהיכל ישיבת מיר בירושלים, עצרת הספד. הספידו: הגר"מ שפירא, הגר"ד כהן ורבי נתן צבי פינקל | צפו בגלריה של הרב ברוך אוביץ (חרדים)