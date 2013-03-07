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במלאות שנה לפטירתו של ראש ישיבת 'תורה אור', הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל התקיימה עצרת מספד והתעוררות, בהשתתפות בנו ראש הישיבה הרב שמחה שינברג, הרב אריה פינקל ורבי מיכאל זילבר • צפו בתיעוד, צילום שלומי כהן
האגודה לזכות הציבור לדעת פנתה בימים האחרונים לנציב תלונות הציבור ברשות השידור, וביקשה לפתוח בבדיקה מדוע במהדורה המרכזית בערוץ הראשון לא סוקרה הלוויתו של ראש ישיבת 'תורה אור' הרב חיים פנחס שיינברג. "מבקשים בחינה מעמיקה של שיקולי העורך להתעלם מהאירוע ההמוני" ומציעים לערוץ לתקן את אי הסיקור בכך שיגישו כתבה על פועלו וחייו של הרב שיינברג
כשבראש צועדים גדולי תורה ומאחוריהם תלמידי ישיבת "תורה אור", בחורי ישיבות ואברכים מכל רחבי הארץ - הובא היום למנוחת עולם זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי חיים פנחס שיינברג, והוא בן 101. מעט לאחר השעה 17:00, סמוך ונראה לשקיעת החמה, נסתם הגולל על אחד מגדולי ישראל. צפו בוידאו (אקטואליה, חרדים)
עשרות אלפי איש, בוגרי ישיבת "תורה אור", בחורי ישיבות ואברכים מכל רחבי הארץ, בראשות גדולי ישראל, ראשי ישיבות ורבנים, מלווים בשעה זו למנוחות את זקן ראשי הישיבות, הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל. בדברי ההספד, אמר הרב ישראל גנס, כי בצוואתו של הגרח"פ שיינברג זצ"ל נכתב כי הוא מייעד את בנו יחידו, הגאון רבי שמחה שיינברג לממשיך דרכו ראשות הישיבה.
מסע הלוויה יחל הבוקר (רביעי) בשעה 11:00 בהיכל ישיבת "תורה אור", ברחוב סורוצקין 3 בקרית מטרסדורף בירושלים, ולאחר שורת הספדים, יצאו הרבבות רגלית להר הזיתים. לפי דרישת המשפחה, הרבבות ילוו רגלית, במסע ארוך ונדיר, את הגרח"פ שיינברג זצ"ל. לאחר התנגדות המשטרה לחסום צירים מרכזיים ברחבי העיר, הוסכם על מסלול הלוויה
כשהוא מעוטר בתפילין ועטוף בטלית, ניצח הרב שיינברג זצ"ל על אימפריה תורנית ושימש אב רוחני לאלפי בני ישיבה ואברכים. רבי חיים פנחס שיינברג, נולד ביום כ"ז באלול ה'תר"ע, בפולין, לאביו הרב יעקב יצחק שיינברג ז"ל. בילדותו למד תורה על ברכי אביו, ובשנת תרע"ט, בהיותו כבן תשע, עלה לארצות הברית
נצחו אראלים את המצוקים: מבית החולים "שערי צדק" בירושלים מגיעה הבשורה המרה על פטירתו של זקן ראשי הישיבות, הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל. הגרח"פ שיינברג כיהן בראשות ישיבת "תורה אור", כרבה של קרית מטרסדוף בירושלים וכחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' (דיין האמת)
מאז שעות הבוקר חלה הידרדרות חמורה במצבו של זקן ראשי הישיבות, הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג, ראש ישיבת "תורה אור" המאושפז במחלקת טיפול נמרץ בקומה השמינית בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים, ומצבו מוגדר קריטי. בני משפחתו ותלמידיו שוהים בסמוך, ואומרים פרקי תהילים בבכיות (חרדים)
עולם הישיבות עוקב בדאגה גדולה אחר מצבו החמור של זקן ראשי הישיבות, הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג, ראש ישיבת "תורה אור", בן ה-102, שאושפז בליל שבת במצב קשה מאוד בבית החולים "שערי צדק", עם זיהום חמור בדם וכן מלחץ דם לא יציב ונמוך, הוא מורדם אך לא מונשם, וכליותיו אינן מתפקדות. בשעות הצהריים, הידרדר מצבו והרופאים ביצעו פעולות החייאה
דאגה רבה בעולם הישיבות, בעקבות אישפוזו הערב (רביעי) של זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי חיים-פנחס שיינברג בבית-החולים. ראש-ישיבת "תורה אור", הגרח"פ שיינברג, בשנות ה-100 לחייו, הובהל לבית-החולים "שערי צדק", לאחר שהתגלו בגופו בעיות בכיס המרה. הציבור נקרא להעתיר בתפילה