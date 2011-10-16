לרגל יום
פטירתו של הגאון רבי יהודה מועלם זצ"ל מראשי ישיבת פורת יוסף שחל בתאריך כ"ד תשרי - כיכר
השבת עם שורות קצרות על דמותו מלאת תורה
וענווה – על דרכו הייחודית בעבודתה' וגם על מתפלל שהחציף פנים נגדו | "כִּי
יְהוּדָה גָּבַר בְּאֶחָיו" (יהדות ואקטואליה)
בימים הקרובים ימלאו שנה להסתלקותו לגינזי מרומים של הגאון הרב יהודה מועלם זצוק"ל, ראש-ישיבת 'פורת יוסף ● 'כיכר השבת' חושף וידיאו נדיר מחייו ● בוידאו, נראה הרב מועלם בסוכות האחרון לחייו, בשנה שעברה, כשלצידו הרב יעקב יוסף ● עוד בוידאו: ביקור אצל הרב יוסף בזמן 'פרשת עמנואל', אז היה מאושפז (חרדים)
במלאות שבוע להסתלקות ראש ישיבת "פורת יוסף", הגאון רבי יהודה מועלם זצ"ל, נערכה אמש עצרת זכרון בהיכל הישיבה > מאות רבות של תלמידים ובוגרי הישיבה לקחו חלק באירוע, יחד עם ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, המקובל הרב דוד בצרי ואחרים > מאיר אלפסי היה שם (גלריות)
נכד הגאון הגדול הרב יהודה מועלם זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, מתאר בראיון וידאו בלעדי ל"כיכר השבת" את שעותיו האחרונות של סבו הגדול בעלמא דין ● "בסוכות הוא עוד הלך לבית הכנסת", מספר הנכד וחושף את מה שהתרחש ביממה האחרונה שעשה במחיצת סבו, ואת הזעקה שטלטלה (דיין האמת)