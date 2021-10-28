בשבוע האחרון נערכה שמחת הנישואין לנכדת הגאון רבי שלמה מחפוד, חבר מועצת חכמי התורה וגאב"ד "יורה דעה", בת לבנו הגאון רבי בניהו מחפוד אב"ד 'יורה דעה', עם החתן דניאל עומסי, מבחירי ישיבת "יסודות - לב" בן הרב יגאל עומסי (חרדים)
ידע הציבור ויזהר: מקרה חמור ביותר של זיוף הכשרות המהודרת של בד"ץ ´יורה דעה´ על עופות ● הגר"ש מחפוד ל"כיכר השבת": מי שקנה במקום צריך לשאול את הרב שלו כיצד לנהוג בכלים שבישל בהם ● בעלי החנות מכחישים: "לקחנו ממשווק שמוכר את כשרות הרב מחפוד ועטרה" (חרדים)
במהלך כנס העשור לכשרות הרב שלמה מחפוד, הוא חשף לראשונה את סיפור חייו ● "כי את הפיאות גזלו ממני... ומהכיפה עשו צלחת מעופפת..והמדריכות רבקה וציפורה היו בועטות בכיפה והייתי רץ ומרר בבכי והצער היה גדול וההשפלה היתה נוראית... אמא, ניצחת אותם". סיקור מלא, גלריית ענק (חרדים)