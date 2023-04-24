בתוכניות מיחדת ומרתקת לרגל ציון 12 שנים לפטירתו של המנהיג הגדול שעשה מהפכה ענקית בעולם התורה הספרדי, "כיכר השבת" כינס את משמשו, מקרובו ובני המשפחה לשמוע סיפורים מיוחדים, בין היתר: הסטירה שקיבל מגיש התוכנית, הנסיעות הסודיות, ההנהגות האישיות | וגם: כתבה נרחבת על מסע חייו מבגדד ועד הקמת תנועת ש"ס, היחס לנכדים והיתום שישב ליד הרב |וכן תיעודי וידיאו חדשים וזיכרונות מהמקורבים | צפו (דבר ראשון)
'רב הסלבס' הרב מרדכי חסידים, קבע בשעות הצהרים מזוזה בפתח בית 'האח הגדול' בנווה אילן, בית ממנו תשודר התכנית הטלויזיונית 'האח הגדול - 5' תוכנית ריאליטי פופולארית, הזוכה לרייטינג גבוה בקרב המגזר הכללי. לצד הרב חסידים, השתתפו באירוע גם מגישי התכנית אסי אזר וארז טל, אלעד קופרמן מההפקה, ו'האח הגדול' יורם זק • צפו בתיעוד (ברנז'ה)