מרן רבינו הגר"ע יוסף זצוק"ל ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

תוכנית 'דבר השבוע' משודרת במוצאי שבת בהגשת משה מנס ומביאה את החדשות המרכזיות של השבוע שהיה - ראיונות חשובים ופאנל פרשנים שאתם לא רוצים לפספס.

והשבוע תוכנית מיוחד לציון 12 שנה לפטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף שנפטר ב-יג' בחשוון תשע"ד. ראיון עם המשמש האישי של מרן, הרב צבי חקק ושיחה עם מרדכי חסידים וגם כתבה מיוחדת על מסע חייו של הרב עם תיעודים נדירים ומיוחדים בהם כאלו שמתפרסמים כאן לראשונה. צפו בתוכנית המלאה

הרב עובדיה נולד בבגדד בשנת 1920 למשפחה צנועה, ועלה לארץ בגיל ארבע. כבר מילדותו התבלט בכישרונו התורני, כשכתב בגיל תשע הערות על ספר הקבלה "ראשית חכמה". בגיל 12 החל ללמוד בישיבת פורת יוסף, שם זיהה ראש הישיבה, הרב צדקה, את גדלותו והציע להחליפו בחנות המכולת של אביו כדי שיוכל להתמסר ללימוד.

חייו היו מסע של מסירות לתורה: בגיל 20 מונה לדיין, ובגיל 25 שימש כדיין מן המניין בבית הדין הספרדי בירושלים. לאחר מכן עבר למצרים, שם התמודד עם אתגרים הלכתיים וחברתיים, וחזר לארץ ב-1950. כרב הראשי של תל אביב, היה נוהג להעביר שיעורי תורה בשכונת התקווה, ובהמשך כיהן כרב הראשי לישראל. ספריו, כגון "יביע אומר" ו"הליכות עולם", חוללו מהפכה בלימוד ההלכה, כשהוא מאחד את עדות המזרח תחת קורת גג הלכתית אחת תוך שמירה על מנהגי כל עדה.

הרב צבי חקק, עוזרו האישי, סיפר על מסירותו של הרב, שנהג לענות לשאלות הלכתיות עד השעות הקטנות של הלילה, לעיתים מבלי לישון. "הרב ראה בכל שנייה מתנה", אמר חקק, והדגיש כיצד הרב ניהל את זמנו בדייקנות, בין לימוד, קבלת קהל ופוליטיקה, תוך שמירה על ענווה וקירוב לבבות.

מרדכי חסידים, שזכה ללוותו, שיתף סיפורים אישיים על חיבתו של הרב לפירות, ממתקים ותמונות משפחתיות, שהראו את צדו האנושי והחם.מורשתו של הרב עובדיה ממשיכה להדהד בלימוד ההלכה ובקירוב הלבבות. כפי שאמר חסידים: "גדולה ענווה שמנצחת הכל". כל אחד מאיתנו יכול לקחת השראה מהקפדה על לימוד הלכה, כבוד לזולת ואהבת התורה – ערכים שהרב הנחיל לדורות.