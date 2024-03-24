בתוכניות מיחדת ומרתקת לרגל ציון 12 שנים לפטירתו של המנהיג הגדול שעשה מהפכה ענקית בעולם התורה הספרדי, "כיכר השבת" כינס את משמשו, מקרובו ובני המשפחה לשמוע סיפורים מיוחדים, בין היתר: הסטירה שקיבל מגיש התוכנית, הנסיעות הסודיות, ההנהגות האישיות | וגם: כתבה נרחבת על מסע חייו מבגדד ועד הקמת תנועת ש"ס, היחס לנכדים והיתום שישב ליד הרב |וכן תיעודי וידיאו חדשים וזיכרונות מהמקורבים | צפו (דבר ראשון)
אנקדוטות נפלאות ששופכות אור על דמותו של ראש הישיבה הגר"צ קושלבסקי, שחבק לאחרונה בן זכר בגיל 88 | תלמידו משכבר הימים משה מנס, משתף בהנהגות שלו ביחס לתלמידים, לאירועים והכרת הטוב לאורך שנים | וגם: הלימוד שלימד אותו בעבר הגר"צ - שאנו חייבים לקחת ממגילת אסתר | טור נוגע (עולם הישיבות)