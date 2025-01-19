בתוכניות מיחדת ומרתקת לרגל ציון 12 שנים לפטירתו של המנהיג הגדול שעשה מהפכה ענקית בעולם התורה הספרדי, "כיכר השבת" כינס את משמשו, מקרובו ובני המשפחה לשמוע סיפורים מיוחדים, בין היתר: הסטירה שקיבל מגיש התוכנית, הנסיעות הסודיות, ההנהגות האישיות | וגם: כתבה נרחבת על מסע חייו מבגדד ועד הקמת תנועת ש"ס, היחס לנכדים והיתום שישב ליד הרב |וכן תיעודי וידיאו חדשים וזיכרונות מהמקורבים | צפו (דבר ראשון)
לומדי הדף היומי במסכת סנהדרין
דף ל"ג
עסקו השבוע בדיני דיין הטועה בדבר משנה
| מה
נכלל בדבר משנה?
האם גם דבריהם של רבינא
ורב אשי?
ומדוע אדם שלא שנה
ואינו יודע לפרש משנה נקרא ‘קטול קנים?
(יהדות,
הדף היומי)