בתוכניות מיחדת ומרתקת לרגל ציון 12 שנים לפטירתו של המנהיג הגדול שעשה מהפכה ענקית בעולם התורה הספרדי, "כיכר השבת" כינס את משמשו, מקרובו ובני המשפחה לשמוע סיפורים מיוחדים, בין היתר: הסטירה שקיבל מגיש התוכנית, הנסיעות הסודיות, ההנהגות האישיות | וגם: כתבה נרחבת על מסע חייו מבגדד ועד הקמת תנועת ש"ס, היחס לנכדים והיתום שישב ליד הרב |וכן תיעודי וידיאו חדשים וזיכרונות מהמקורבים | צפו (דבר ראשון)
יו"ר ש"ס אריה דרעי מעוניין למנות את צבי חקק, עוזרו האישי של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל במשך שנים, לתפקיד יועץ שר הדתות דוד אזולאי. בעבר שררה מתיחות מסויימת בין דרעי וחקק אולם בבחירות האחרונות חקק התגייס לעזרתה של ש"ס (ברנז'ה)
יממה לאחר חשיפת הקלטות בהן נראה הגר"ע יוסף תוקף את אריה דרעי, מגיבים מקורביו בשיחה בלעדית ל'כיכר TV' • הרבנית יהודית יוסף: "זה לא יצא מאתנו, מדובר ביום עצוב עבורנו". הרב צבי חקק: "אני חושב שמי שעשה את הדבר הזה - עשה מעשה נבלה. ההקלטות לצרכים פנימיים, לא כדי להשתמש בהן" (וידאו)
צבי חקק, עוזרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף, ששימש כמבקר רוחני בביטאון ש"ס "יום יום", קיבל היום שיחת טלפון בה נאמר לו כי הוחלט לפטר אותו. "זו פגיעה במורשת הרב" אמר אחד מבני משפחת יום ל"כיכר השבת" (ברנז'ה)
לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד וידאו נדיר של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, מהתאריך ה' באב תשס"ו, כאשר עוזרו האישי הרב צבי חקק מציג בפניו כתבים של חידושי תורה, ומרן הגר"ע זצ"ל מגיה אותם • צפו בוידאו (חרדים)
הרב צבי חקק, עוזרו של מרן פוסק הדור הגר"ע יוסף זצוק"ל, מספר בירחון המופץ בבתי הכנסת על השנים בהן שימש לצדו של הרב, ונזכר: בסיום קריאת העיתון היומי, אם היה רואה מודעת אבל, היה נחלץ לעזרתה של האלמנה המסכנה (חרדים)
לפני כחודש, כתב היועץ המשפטי של ש"ס עו"ד נדב עשהאל לראש לשכתו של יו"ר התנועה כי העסקתו של צבי חקק בתנועת ש"ס מוגדרת כ"הוצאה אסורה". "בכפוף לרגישות המתבקשת, הנך מתבקש לפעול לאלתר לסיום העסקת צוותו של מרן". בתנועה, יש מי שרואה את פיטורי הצוות כצעד פוליטי (חרדים,חדשות)
יום ראשון, שעת לילה ביחידה לטיפול נמרץ בקומה השמינית בבית החולים 'הדסה עין כרם', מרן הגר"ע יוסף, מורדם חלקית במיטתו, בנו הגאון רבי משה יוסף יוצא לשעה קלה לביתו, ליד הרב נשאר עוזרו הנאמן רבי צבי חקק • סמוך לשעה 2:00, פותח מרן זצ"ל בפעם האחרונה את עיניו, ואומר כשהוא נאנק מכאבים: "ריבונו של עולם, כבר אין לי כוח יותר לסבול, אין לי כוח לכאבים, תרחם עליי" • המילים האחרונות (דיין האמת)
בשמחת הברית לבנו של הרב צבי חקק, משמשו בקודש של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף השתתפו רבנים ואישי ציבור. חקק הוא אחד האנשים הקרבים ביותר לרב. כבר עשרות שנים שהוא מלווה את הרב לכל מקום וארוע, ומשמש את הרב לילות כימים. חקק עומד בפרץ ושומר על בריאותו של מרן פוסק הדור
בצל האיומים על חייו של הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף, התחוללה מהומה בבית המדרש בעת מסירת אחד השיעורים, כאשר אחד המשתתפים התפרץ לעבר הרב. לאחר שהיה נראה כי הוא מאיים לפגוע ברב, החליט ר' צבי חקק, עוזרו של הרב, לזרוק את האיש אל מחוץ לבית המדרש. לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד וידאו בלעדי מהדרמה האלימה. צפו