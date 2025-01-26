בכנס רפואה והלכה לקראת יום הכיפורים חשף הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מה עשה אביו, מרן הגאון רבי עובדיה, כששמע שאביו ז"ל מתעקש לצום ביום כיפור | הראשל"צ הדגיש את החשיבות בשמירה על הבריאות וההקשבה להוראות הרופאים בצום (חרדים)
בניזרי פותח הכל: חוק הגיוס, ההסתה מהדת"ל וגם - דעתו של הראי"ה קוק | שבוע המחאות יוצא לדרך: כל הפרטים על הפגנות הפלגים הקיצוניים | "למען היידישקייט" - הסכם היסטורי עם רבני דגל וש"ס | דרכי בני ברק אבלות: הרב חיים לסיצין זצ"ל | הדרמה בויז'ניץ: ראש הישיבה נשדד וכוייס (מעייריב)
לאור הבקשות מצד הרבנים והתושבים כמו גם שר הבריאות, הודיע מנכ"ל מד"א במפגש מיוחד בביתו של רבה של אלעד, על הפעלת האמבולנס באלעד בשבתות ובחגים בידי צוות נוכרי. בסיומו של המפגש בירך הרב בחום את מנכ"ל מד"א ובכיריה, ומתנדבי הצלה אלעד (חדשות בריאות, שיווקי)
המתיחות בין הציבור החרדי לציבור הדתי בשל תמיכתם בחוק לגיוס בני הישיבות משפיעה גם על היחסים בין רבה של אלעד הרב שלמה זלמן גרוסמן לראש העיר ישראל פרוש. הרב גרוסמן סירב להשתתף בחגיגות המימונה שערך פרוש בשל השתתפותם הבולטת של אורי אריאל ורובי ריבלין שתמכו בחוק (חדשות)