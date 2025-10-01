במעמד רבנים ומורי הוראות ובראשם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, רבני העיר הגאון רבי מרדכי מלכא והגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן, נערך השבוע כנס רפואה והלכה לקראת יום הכיפורים ע"י איגוד רבני הקהילות בהנהגתו של המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא ובסיוע ראש העיר יהודה בוטבול.

בכינוס נשאו דברים גדולי תורה ובראשם הראשון לציון הגר"י יוסף שהרחיב בחשיבות עניין זה של חיבור בין רבני הקהילות לרופאים מומחים בכדי שיוכלו להגיע לעמק ההלכה בעניין צום יום הכיפורים.

הראשון לציון סיפר כי גילה למרן זצ"ל שאביו ע"ה מתכנן לצום ביום הכיפורים כשהוא בגיל תשעים למרות הוראת הרופאים כי אסור לו לצום. מרן זצ"ל הגיע בערב כיפור לאביו ואמר לו ההלכה היא שצריך לשמוע לרופאים. זה סכנת נפשות. אביו השיב לו תשעים שנה אני צם עכשיו לא יצום, כמובן לאחר דין ודברים קיבל את דברי מרן זצ"ל ולא צם. הראשון לציון ציין כי אסור ח"ו לסכן עצמנו במקרים שהרופאים אומרים שיש כאן סכנה.

המרא דאתרא הגר"מ מלכא נשא דברי הלכה וגדרי צום יום הכיפורים ובירך את רבני הקהילות בעיר.

ראש העיר יהודה בוטבול הודה לרבני הקהילות על השתתפותם בכינוס ואמר כי ימשיך ליצור חיבורים בין כלל רבני הקהילות למען טובת תושבי העיר.

במעמד נשאו דברים הפרופסורים הבכירים מכללית פרופסור יהודה קאמרי ופרופסור יוסי פרדו.