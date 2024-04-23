במלאת שנה לשבר הנורא שפקד את משפחת חזקיהו וזעזע את העיר בני ברק, התכנסו בני המשפחה, רבנים וידידים לעצרת התעוררות וסיום הש"ס, להעלות את זכרה הטהור של האישה הצעירה מרת שולמית רבקה חזקיהו ע"ה שנקטפה בדמי ימיה, והיא בת ל"ב שנים בלבד | צפו בתיעוד (חרדים)
סגולה גדולה לישועות - ללמוד תורה בין קריאת מגילה של הלילה לקריאת מגילה של היום • שידור חוזר עם גדולי הרבנים היישר מבית הכנסת הגדול בבני ברק • 21:15 - הרב שלמה לוינשטיין | 22:15 - הרב משה ישראל יונה | 23:15 - הרב ברוך רוזנבלום • צפו בשיעורים המיוחדים לפורים (חרדים)