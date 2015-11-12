הרפורמה בשחיטה

במשך מספר שנים נוצר מצב אבסורדי בתחום השחיטה - בית הספר לשחיטה של הרבנות נסגר ושוחטים חדשים לא מתמנים, מה שיוצר מצב אבסורדי ומעלה את המחירים לצרכן ואף פוגע בפרנסה של שוחטים שמעוניינים לעבוד בחו"ל, בשל כך הוגשה עתירה חריפה לבג"ץ; "הגיעו מים עד נפש – זו הפקרה שתפגע בציבור המסורתי וחילול השם", נמסר מטעם השוחטים | כל הפרטים (חדשות)
מועצת הרבנות הראשית לישראל החליטה על שורת שינויים ברפורמת השחיטה עליה הוחלט ברבנות וזאת בכדי לזרז את הוצאת צוותי השחיטה לחו"ל • בין השינויים: תקופת הצינון לשוחטי הבד"צים תצומצם ויצורף מפקח נוסף לצוותי הבד"צים • השינויים מעוכבים בשלב זה בהנחיית היועץ המשפטי של הרבנות (חדשות)
הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שיגר היום מכתב ליבואני הבשר ולשוחטים, בו הוא מתייחס לרפורמה בשחיטה עליה הוחלט ברבנות הראשית, מסביר את מניעיה ומטיח האשמה בגורמים המשפטיים אשר מעכבים את יציאת השוחטים לחו"ל וגורמים לפגיעה בפרנסת העסקים בתחום • פרסום ראשון (ארץ)