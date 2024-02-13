האו"ם פרסם עדכון לרשימת העסקים הפועלים בגדה המערבית, המכונה "הרשימה השחורה", אליה נוספו 68 חברות חדשות, והיא כוללת כעת 158 חברות מ-11 מדינות, בהן ענקיות ישראליות ובינלאומיות. ישראל גינתה את המהלך כ"ניסיון מכוער להחרים", והאו"ם הציג את הרשימה כי להפעיל לחץ ציבורי על חברות (מדיני)
בתום דיונים רצופים ואינטנסיביים הגיעו השר ניר ברקת וראשי חלק מהחברות הגדולות במשק המזון להסכמות רחבות על הקפאת המחירים בתקופת המלחמה למרות התייקרות החשמל | משרד הכלכלה: החברות שלא הגיעו להסכמות ייכנסו לרשימה שחורה עם השלכות בעתיד הקרוב (חדשות בארץ)
יו"ר הוועד למען כבוד רבותינו, הרב אליהו פרויליך שובר שתיקה וחושף את כל הקלפים: (על הגר"ש פלאי)"יש משגיח בירושלים שבסך הכל השתתף בכינוס שלנו בתור נואם אך מעולם לא היה חבר בוועד" (על המחלוקת המשפחתית) "זה לא סוד שיש אצלנו מישהו במשפחה שלא הולך בדרכנו" (חדשות חרדים)
כיכר השבת חושף כי משגיח ישיבת חברון הרב שלמה פלאי פורש מ"הוועד למען כבוד רבותינו", כשהוא תוקף את הוועד בכך שהוא מתנהל לא כראוי ואת הרב פרויליך באופן אישי: "הגולם קם על יוצרו. הביאו אותו רק כאדם טכני שיש לו קו מידע מיילים פקסים והוא קם על יוצרו ועשה מה שהוא רוצה" (חרדים)