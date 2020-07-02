הקינוחים האמריקאיים הם לא רק מתוקים הם ממש הצהרת כוונות. גדולים, עשירים, גדושים בסוכר ובשמנת בלי בושה, וממלאים גם את העין וגם את הצלחת. לפעמים הם מרגישים קצת מוגזמים, לפעמים הם בדיוק מה שצריך אחרי יום ארוך ולפעמים הם פשוט מחזירים אותנו לסצנה מסרט: מישהו עובר עם מגש, מישהו אחר מחייך עם מזלג וכולם נראים כאילו אין שום דבר רע בעולם. אז מה יש שם בקינוחים של אמריקה שגורם גם לנו להתאהב בהם פעם אחר פעם? (אוכל)
פיצה נחשבת לאחד המאכלים האהובים ביותר, לא מדובר בתופעה שמתקיימת רק בישראל אלא ברחבי העולם כולו. אם כן מה הופך את הפיצה לכל כך אהובה על ידי מיליונים ברחבי העולם? במאמר זה נגלה את כל הסודות (אוכל, מקודם)