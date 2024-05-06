בכנסת נערך דיון בהצעות החוק הקובעות שבעבירות תקיפה שנעברו בקטין ובעבירות חמורות שבוצעו בנסיבות מחמירות - אין התיישנות | קולו של ח"כ ארז מלול מש"ס נשנק מבכי, כששיתף את סיפורו של קרוב משפחה שנפגע: "זה כאב עצום לכל המשפחה והאחים כשהפושע, הרשע, מסתובב חופשי" | צפו (אקטואליה)
השופטת תמר בר אשר צבן לא הבינה מדוע העירייה הגישה לפני כשנתיים תביעה על עסקת נדל"ן שלכאורה נרקמה בינה לבין קבלן בניין לפני יותר מ-47 שנים, שעה שלא היה בידיה הסכם כתוב וגם אם היה כזה – הוא ממילא אינו חוקי (משפט)
אזרח תורכי שהתגורר בישראל בתחילת שנות ה-2000 וגורש בשנת 2003, נדרש לשלם חובות ארנונה של כ- 105,000 שקל לעיריית תל אביב. בשבוע שעבר החליט בית המשפט לעניינים מנהליים בתל –אביב כי ישלם רק חלק קטן מהחובות, בין היתר, לנוכח בעיית הגינות קלה בהתנהלות העירייה (משפט)