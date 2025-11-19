אנחנו מוזגים אותם לכוסותינו, שותים אותם נקי או מערבבים אותם בקוקטיילים, ושומרים אותם לאירועים מיוחדים, אבל מאחורי השמות של המשקאות האלכוהוליים מסתתרים נופים פסטורליים, מקומות אקזוטיים ובני אדם עם סיפורי חיים מעניינים | יצאנו לבדוק כמה מהמשקאות הנפוצים, והסיפורים מאחורי שמותיהם (מגזין, פורים)
ברקע גל עליות המחירים בישראל, החברה המרכזית למשקאות הודיעה היום (שלישי) כי היא מייקרת את מחירי האלכוהול שלה בשיעור של עד 4.5% | בין אותם מוצרים שמחירם יעלה, ניתן למנות מותגים פופולרים כמו וויסקי ג'וני ווקר, וודקה סמירנוף ואפרול (כלכלה, בארץ)
מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן יצא למשימה כשרותית במפעל לייצור וודקה באוזבקיסטן וחזר עם תיעוד משכר של כל השלבים - מניקוי הבקבוקים - בוודקה, ועד למילוי והאריזה • ויש גם הצצה למפעל הבירה המקומי • צפו בתיעוד (מעניין)
שדרוג מיוחד לרוטב הרוזה הקלאסי: תוספת של וודקה שהופכת אותו לפסטה למבוגרים, במרקם קרמי טעים. אך הוודקה היא לא הסוד היחיד בפסטה הזו. יש כאן מחית דלעת צלויה שמעניקה ארומה מעושנת ומתקתקה לכל העסק (מתכונים, אוכל)
אחרי אין ספור מחקרים שדנו בשאלה האם שילוב ה'וודקה-רד בול' האהוב מזיק לבריאות, מגיע המחקר הבא: מדענים מאוניברסיטת פרדו מוכיחים כי ההשפעות הרעות של הקוקטייל הנפוץ על הגוף זהות להשפעותיו של הסם המסוכן (לחיים)