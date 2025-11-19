אחרי שנתיים של הוצאות צבאיות, כלכלת רוסיה 'החלה להאט', כשברקע ירידה בהכנסות הנפט והגירעון התקציבי מטפס. הקרמלין, שזקוק בדחיפות למקורות מימון למלחמה באוקראינה, פנה לדרך מוכרת: הגדלת הנטל הפיננסי על האזרח הפשוט.

בניסיון להגדיל את הכנסות המדינה, רוסיה החלה בשנת 2025 להגדיל את מס הבלו על אלכוהול ב-15%. הצעד, שנועד בין היתר לממן את המאמץ המלחמתי, כבר הניב תוצאות מטרידות: ברבעון הראשון של 2025 צנח הייצור המקומי של וודקה בכמעט 22.7%.

צעדי המס אינם לבד: מחירי המינימום הקמעונאיים לבקבוק וודקה (חצי ליטר) עלו מ-299 רובל ל-349 רובל. בנוסף, נבחנת העלאת מסים נוספת על משקאות חריפים. המס על משקאות חריפים חזקים, כגון וודקה, יעלה ב-84 רובל לליטר אלכוהול נקי.

על אף שמסי בלו על משקאות אלכוהוליים מוסיפים כ-300 מיליארד רובל לקופת המדינה מדי שנה (כ-1.3% מהתקציב השנתי הכולל), הגדלת המחירים עשויה להביא לאפקט הפוך. בעבר, עליית מחירים חדה הובילה לזינוק של 50% בנתח הוודקה הבלתי חוקית בשוק הרוסי בשנת 2013.

אנליסטים מזהירים כי קפיצה כה משמעותית במחירי המינימום, הגבוהה משמעותית משיעור האינפלציה הצפוי, "תגדיל משמעותית את אחוז הוודקה הבלתי חוקית בשוק הרוסי". לפי הערכת המודיעין האוקראיני, עליית מחירי האלכוהול "לא צפויה לשנות את הרגלי השתייה של הרוסים, אך היא בהחלט יכולה להגדיל את רמת השוק האפור עם אלכוהול זול".

שר האוצר הרוסי, אנטון סילואנוב, טען כי העלאת הכנסות באמצעות מסים עדיפה על הגדלת חובות, מחשש שהלוואות יגרמו להאצת האינפלציה ויובילו לעליית ריבית נוספת. עם זאת, ההאטה הכלכלית הכוללת והניסיון של הקרמלין לחפור בארנקים של האוכלוסייה הצמאה לוודקה, יותר מכל דבר אחר, מעידים על הלחץ הכלכלי הגובר על המדינה.