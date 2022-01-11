´וועדת החמישה לניהול קבר הרשב"י´ הודיעה לעולים מירונה: התפילה על הציון במשך ל"ג בעומר, תארך 5 דקות בלבד לכל אדם. כחלק מההיערכות במירון סדרנים יכוונו את המתפללים, כאשר תתאפשר כניסה אל מתחם הציון רק מצד אחד, בעוד היציאה תתאפשר רק מן הצד האחר. כל הפרטים
ערב ל"ג בעומר תשע"א: ציון הרשב"י במירון הופקע מידי ´ועדת החמישה´ שניהלה אותו בשנים האחרונות ויעבור לבעלות המדינה. המשמעות: הסוף להקדשות, השליטה במקום חוזרת לידי הרב שמואל רבינוביץ - רב המקומות הקדושים, שעמד בעבר בראשות ועדת החמישה. רוב העסקנים מרוצים: "יוצאים לדרך חדשה" (חרדים)
בית-הדין הרבני בצפת הוציא אחר-הצהריים פסק דין נחרץ, הקורא להדחתו של הרב אברהם פרויליך מ"וועדת החמישה" העוסקת בשמירה על המקומות הקדושים בצפון. הרב מרדכי הלפרין צפוי לתפוס את מקומו. בוועד מירון רותחים מזעם: "נפנה לבג"ץ, הפסק לא קביל" (חרדים)
שבוע לא שקט עבר השבוע על מירון. החפירות במתחם המערה, למרות הסיכום שהושג עם וועדת החמישה לפני חודשים אחדים, הביאו לפרוץ מהומות במירון ובירושלים. בשיחה ל"כיכר השבת" מבטיח אחד הרבנים: "נאבק על-כך עד הסוף". ומה דעתו על המתפרעים? (חרדים)