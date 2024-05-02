במלאות 83 שנים לעקידתו על קידוש ה' של
הרבי הקדוש רבי שלמה חנוך הכהן מראדומסק זצ"ל, שחל בתאריך י"א אב –
כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו הנאדרת בקודש של הרבי מראדומסק הי"ד
שהקים תורה ויראה בכל פולין | על דרכו האחרונה ומסירות נפשו להפיח טללי תחיה תחת איימתם של הנאצים | הֵן יִקְטְלֵנִי לוֹ
אֲיַחֵל (יהדות ואקטואליה)
על בית הכנסת הוותיק והיחיד בבירת פולין ששרד את זוועות השואה, הושלכו אתמול שלושה בקבוקי תבערה, הקהילה היהודית קיימה מסיבת עיתונאים, בה השתתפו בכירים מהממשל | רבה
של פולין הרב שודריך; "פולין
הגיבה בנחרצות; באנטישמיות אין צד שני, אין הכלה ואין הבנה | נשיא הועידה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט: "שבוע לפני מצעד החיים
במחנה ההשמדה אושוויץ, קיבלנו תזכורת כואבת; ההיסטוריה חס וחלילה יכולה לחזור על
עצמה" (חדשות, העולם היהודי)