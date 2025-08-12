רבי שלמה חנוך הכהן רבינוביץ נולד בשנת ה'תרמ"ב לאביו, רבי יחזקאל רבינוביץ, האדמו"ר מראדומסק ובעל ה"כנסת יחזקאל".

בי"ח בחשוון תרע"א, בגיל כ"ט, עלה רבי שלמה חנוך לכס האדמו"רות של חסידות ראדומסק, והיה האדמו"ר הרביעי בשושלת. הוא נודע בכך שלמרות היותו אדמו"ר מפורסם, שמר על קשר הדוק ואף נסע לבקר אדמו"רים אחרים.

מפעלו הגדול היה ייסוד רשת ישיבות "כתר תורה", שכללה שלושים ושש ישיבות ברחבי פולין וגליציה. אישיותו הכבירה הפכה לאבן שואבת וחסידים רבים הסתופפו סביבו, ושמעו הגיע גם לגליציה, עד שבקרקוב היו יותר "שטיבלך" של ראדומסק מאלה של גור. הוא היה ידוע גם בספרייתו העצומה, שכללה כתבי יד יקרים והייתה הספרייה היהודית השנייה בגודלה בפולין.

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, שהה האדמו"ר בצד הגליצאי של הרי הקרפטים. הגרמנים חיפשו אותו כבר בתחילת הכיבוש, וכשלא מצאו אותו בביתו שבסוסנוביץ', הוציאו את זעמם על אחד מתלמידיו הגדולים וירו בו.

האדמו"ר לא חזר לביתו אלא נסע ללודז', שם הייתה לו אפשרות לעזוב את פולין, אך הוא סירב להפצרות חסידיו לברוח ואמר: "רצוני להיות עם כל היהודים". בחנוכה תש"ב הגיע לוורשה, חבול בגופו ומרוט זקן, שם התאכסן בבית אחד מחסידיו. למרות חולשתו ממחלת הסוכרת והתלאות, המשיך בלימודו ודחה הצעות נוספות לברוח. אף על פי שכבר היה חסר אמצעים כספיים, הוסיף לתמוך בנצרכים וארח נזקקים על שולחנו. כדי לשחררו מעבודות כפייה, רשמו אותו כעובד בחברת "חסד של אמת".

רבי שלמה חנוך הכהן מראדומסק הי"ד זצ"ל – עובדות והנהגות

אברהם הנדל, תעשיין יהודי-פולני התפרסם בשל פעילותו להצלת אדמו"רים ורבנים בוורשה בזמן מלחמת העולם השנייה בבית החרושת שולץ שהיה תחת ניהולו. תיאר את מאמציו להציל את האדמו"ר מראדומסק: