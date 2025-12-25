חג הניצחון של חב"ד: האוצרות הנסתרים שהרבי מליובאוויטש גילה

למה דווקא בדור שלנו הודפסו אלפי ספרי חסידות שהיו גנוזים במשך דורות? המשפיע הרב אשר פרקש מגלה בשיעור מרתק את סיפורו של החג החב"די ה' טבת - "דידן נצח".

מהבעל שם טוב שלא כתב את תורתו, דרך אדמו"ר הזקן שכתב את התניא, ועד למהפכה הגדולה של הרבי שהשקיע שעות אינספור בהדפסת ספרי חסידות.

הרב פרקש מביא את המשל המופלא של המלך שבשעת ניצחון המלחמה מבזבז את כל אוצרותיו הנסתרים, ומסביר איך זה מתקיים בדור שלנו דרך גילוי כתבי החסידות. נגלה מדוע "יפוצו מעיינותיך חוצה" מתממש בעיקר דרך ההדפסה, ומה התפקיד המיוחד שלנו בתהליך זה.

שיעור מרומם שמחבר אותנו לניצחון הגדול של הספרים ומכין אותנו לגאולה השלמה.