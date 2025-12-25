כיכר השבת
שיעור לשבת

חג הניצחון של חב"ד: האוצרות הנסתרים שהרבי מליובאוויטש גילה

המשפיע החסידי הרב אשר פרקש בשיעור על ניצחון חב"ד במאבק על ספרי החסידות לפני 30 שנה ומנתח את המשמעות של הניצחון ואת נושא הדפסת ספרי חסידות בדורות האחרונים | לרגל ה' בטבת (חסידות)

הרב פרקש (צילום: ללא קרדיט)

למה דווקא בדור שלנו הודפסו אלפי ספרי חסידות שהיו גנוזים במשך דורות? המשפיע הרב אשר פרקש מגלה בשיעור מרתק את סיפורו של החג החב"די ה' טבת - "דידן נצח".

מהבעל שם טוב שלא כתב את תורתו, דרך אדמו"ר הזקן שכתב את התניא, ועד למהפכה הגדולה של הרבי שהשקיע שעות אינספור בהדפסת ספרי חסידות.

הרב פרקש מביא את המשל המופלא של המלך שבשעת ניצחון המלחמה מבזבז את כל אוצרותיו הנסתרים, ומסביר איך זה מתקיים בדור שלנו דרך גילוי כתבי החסידות. נגלה מדוע "יפוצו מעיינותיך חוצה" מתממש בעיקר דרך ההדפסה, ומה התפקיד המיוחד שלנו בתהליך זה.

שיעור מרומם שמחבר אותנו לניצחון הגדול של הספרים ומכין אותנו לגאולה השלמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באקטואלי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר