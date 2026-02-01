הפוסק הגאון רבי אהרון בוטבול והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"ט"ו בקאסט", לפודקאסט שיעשה לכם סדר בכל מנהגי ט"ו בשבט.

בפרק השני

מה המשמעות של ט"ו בשבט? למה אילנות צריכים ראש השנה ומה הקשר הרוחני והמעשי שלו אלינו?

הרבנים מסבירים איך יודעים מה נחשב כחלק מהסעודה ולכן אינו צריך ברכה בפני עצמו, ומה כן מחייב ברכה? איך מפרישים תרומות ומעשרות והאם כל אחד יכול להפריש לבד בבית?

בנוסף, במהלך הפודקאסט נערך סבב מהיר וקליל של שאלות על מאכלים ומשקאות נפוצים שברכתם מסובכת, כמו שוקולד דובאי, בירה, במבה, פסק זמן, שניצל בציפוי דגני בוקר, מרק עם שקדי מרק ועוד...

