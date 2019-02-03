ערב פורים, ישראל רושמת ניצחון מרשים על משמרות המהפכה הקיצוניים של איראן: לוחמי השייטת של צה"ל איתרו בין אמצעי הלחימה בספינת הנשק "ויקטוריה" - חוברות הדרכה בפרסית, לצד סמלים המאפיינים את משמרות המהפכה ● "ויקטוריה" נשאה כ-50 טון אמצעי לחימה ● תיעוד מיוחד (צבא וביטחון)
לוחמי חיל הים השתלטו על ספינת ענק בשם "ויקטוריה" ועליה אמל"ח איראני המיועד לגורמי טרור ברצועת עזה. כך זה נראה מהאוויר, היום, שלב אחרי שלב. מצה"ל נמסר כי ה"ויקטוריה" נתפסה במרחק של 200 מייל מערבה לחופי ישראל. על סיפונה נמצאו מכולות המכילות אמצעי לחימה מסוגים שונים. ההשתלטות על האוניה התבצעה באופן מהיר וללא התנגדות של אנשי הצוות