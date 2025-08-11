כיכר השבת
מרהיב ונדיר: מטאור נצפה הלילה בשמי אוסטרליה | תיעוד  

מטאור נצפה הלילה מתרסק במדינת ויקטוריה שבאוסטרליה, מלווה ברעש על קולי חזק שהעיר את התושבים משנתם | המטאור תועד כשהוא מאיר את שמי הלילה באור כחלחל בנפילתו, כך זה נראה (חדשות, מעניין) 

שמי הלילה זהרו בלילה האחרון באזור ויקטוריה שבאוסטרליה באור חזק ופתאומי, בעקבות מטאור ענק שחלף באטמוספירה וגרם לפיצוץ רועם בעת נפילתו אל הקרקע.

התופעה נצפתה במיוחד באזור שבין הערים בלאראט לבנדיגו, שם אלפי אנשים דיווחו על האור הכחלחל המרהיב והרעש החזק והפתאומי.

לפי מומחים, האירוע אינו נדיר מבחינת הופעת מטאורים על פני כדור הארץ, אך הוא יוצא דופן בכך שהמטאור התרחש מעל אזור מיושב בצפיפות, מה שאפשר לאנשים רבים לחזות בתופעה ואף לשמוע היטב את הפיצוץ העל-קולי.

גודלו של המטאור שהתרסק בקרקע האוסטרלית מוערך במשקל ובגודל של "כדורסל או מעט יותר, אולי בגודל מקרר קטן", כך לפי מומחים שוחחו עם הטלוויזיה המקומית, אך המחקר המדויק אודות ממדיו ומקום הנפילה ממשיך להתבצע.

על אף שייתכן שחתיכות מטאוריט נשרו לקרקע, הסיכוי שמישהו ימצא אותן נמוך. לפי הדיווחים באוסטרליה, צוות חוקרים מאוניברסיטת מונאש פועל למיקוד אזור הנפילה הפוטנציאלי, ובמידה ויימצא מקום מתאים, ייערכו חיפושים מאורגנים.

באשר לסכנות מפגיעת מטאורים באזורים מיושבים, המטאורים בדרך כלל נשברים ונהרסים בעת הכניסה לאטמוספירה, והחתיכות הנפלטות הן קטנות ומהירותן איטית יותר. בדרך כלל נגרמים נזקים קלים בלבד לרכוש, כמו חורים בגגות או פגיעות ברכבים, ופציעות לא תועדו כמעט לעולם. צפו בתיעוד מאוסטרליה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

