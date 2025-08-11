מרהיב ונדיר: מטאור נצפה הלילה בשמי אוסטרליה | תיעוד  

שמי הלילה זהרו בלילה האחרון באזור ויקטוריה שבאוסטרליה באור חזק ופתאומי, בעקבות מטאור ענק שחלף באטמוספירה וגרם לפיצוץ רועם בעת נפילתו אל הקרקע.

התופעה נצפתה במיוחד באזור שבין הערים בלאראט לבנדיגו, שם אלפי אנשים דיווחו על האור הכחלחל המרהיב והרעש החזק והפתאומי.

לפי מומחים, האירוע אינו נדיר מבחינת הופעת מטאורים על פני כדור הארץ, אך הוא יוצא דופן בכך שהמטאור התרחש מעל אזור מיושב בצפיפות, מה שאפשר לאנשים רבים לחזות בתופעה ואף לשמוע היטב את הפיצוץ העל-קולי.

גודלו של המטאור שהתרסק בקרקע האוסטרלית מוערך במשקל ובגודל של "כדורסל או מעט יותר, אולי בגודל מקרר קטן", כך לפי מומחים שוחחו עם הטלוויזיה המקומית, אך המחקר המדויק אודות ממדיו ומקום הנפילה ממשיך להתבצע.