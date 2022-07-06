כשעומק הטעמים של בצל מקורמל בתנור פוגש את החמיצות המלטפת של הלימון והפריכות של הזוקיני הצלוי, מתקבלת מנה שהיא חגיגה של טקסטורות וניחוחות | השף חיים ויטאל כהן צדק מדריך אותנו שלב אחר שלב עד לקציצות פרגית אווריריות ברוטב עשיר וקטיפתי - המנה שתהפוך לכוכבת החדשה של שולחן השבת שלכם (אוכל)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", עוד מנה קיצית וקלילה מבית היוצר(ת) של מורן פינטו: קישואים מטוגנים קלות עם שום (שימו לב לא לשרוף אותו), פסטה בכל צורה שתבחרו ומעל הכל גבינה צהובה נמסה ונמתחת (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע ב"מבשלות בכיכר", בהגשת השפית מורן פינטו: סלט זוקיני חי (כן כן, לא מבושל. תודו שעל זה טרם שמעתם). אבל ראשית, מהו זוקיני? זוקיני הוא סוג של קישוא, רק יותר מוצק ומכיל פחות מים. עוד במנה: נענע שעושה פלאים, פלפל צ'ילי גרוס (שתוכלו לוותר עליו אם אינכם מחובבי החריף, אך הוא מוסיף המון), שום מקפיץ ואגוזי פקאן טבעיים וקריספיים. נקי, מרענן, לא מכביד וטעים בטירוף (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
והשבוע, ב"מבשלות בכיכר", ארוחה שלמה בסיר אחד, שיש בה את כל אבות המזון: חלבון, פחמימה וירק ונוסף על זאת, השוס: היא גם פרווה. מה צריך יותר מזה? ובכן, כלום. רק להפשיל שרוולים, להכין וליהנות מעמל ידכם (מתכונים, אוכל, כיכר TV)
קישוא הוא ירק מנצח מבחינתנו: בריא, קל לתפעול ומתבשל מהר. הנה כמה טיפים להצלחת הקישואים בגריל הללו: 1. בחרו קישואים קטנים יותר. ככל שהקישואים קטנים יותר, כך גם הגרעינים. גרעינים גדולים פחות רצויים פה. 2. הרגישו בנוח לשחק עם התבלינים. קישואים בגריל הם כמו קנבס ריק - אתם לא צריכים לעצור במלח ופלפל (או אפילו בתיבול שאנו הצענו). הוסיפו קצת קריספיות כדוגמת אגוזים או גרעינים קלויים ו/או שדרגו בעשבי תיבול קצוצים. 3. הגישו את המנה בהקדם האפשרי. קישואים נוטים להיות קצת דייסתיים כשהם 'יושבים' (מתכונים, אוכל)
קציצות הקישואים הקלות האלה, הידועות גם בשם "לביבות קישואים", הן המאכל החביב עלינו בקיץ זה והדרך המושלמת לנצל קישואים עייפים שעומדים לאבד את טריותם. הן מטוגנות במהירות ומהוות תוספת נהדרת לארוחת ערב או לארוחת צהריים קלילה (מתכונים, אוכל)
הלם: עוגיות שוקולד צ'יפס מטריפות שמכילות - אתם יושבים? - קישואים! כן כן, לא פחות ולא יותר, ק-י-ש-ו-א-י-ם. אל דאגה: טעמם אינו מורגש, אך הם מוסיפים קורטוב בריאות למושחתות הללו. הן רכות במיוחד עם קצוות פריכים, עמוסות בשוקולד צ'יפס ולכל עוגיה יש טעם עשיר של סוכר חום ורמז דק לקינמון המצוי בה (מתכונים, אוכל)
בטארט המהמם והיפהפה הזה עם פרוסות הקישואים הדקיקות עליו, יש קורטוב של חרדל דיז'ון קרמי ונחשו כמה זמן לוקח להכין אותו. 15 דקות. זה הכל. הוא עובד נהדר בצוות ומשתלב עם נתח של דג סלמון בארוחת צהריים או עם סלט קצוץ, בארוחת ערב (מתכונים, אוכל)
רובנו מבשלים, אופים, צולים או מטגנים את הקישואים, אך למעשה אפשר גם לאכול אותם טריים לאחר כבישה קצרה - ולא תאמינו כמה זה טעים. מתכון לקישואים כבושים במרינדה חמצמצה שאנחנו מגישים עם גבינת פטה, צנוברים קלויים וצ'ילי קצוץ (מתכונים, אוכל)
סליחה, תפוחי אדמה. יש צ'יפס חדש בעיר - צ'יפס זוקיני - ונדרשים רק כמה מרכיבים בודדים להכנתו. הוא התוספת המושלמת לארוחת צהריים וגם חטיף בין ערביים מספק מאד. בנוסף, עליכם לעשות משהו עם עודפי הקישואים האלה שמסתובבים במטבח שלכם, נכון? (מתכונים, אוכל)
בתקופה זו של השנה, קישואים נמצאים בכל מקום. העצה שלנו? חבקו את השפע של "דלעת הקיץ" והפכו אותו למשהו טעים, כמו המתכון הזה ללחם זוקיני. כל מה שאתם צריכים זה קערה אחת לערבב את החומרים וקצת סבלנות בזמן שהכיכר נאפה (מתכונים, אוכל)
אם אתם כבר לא יכולים לראות בשר - או חלב - זו בדיוק הארוחה שאתם רוצים להכין היום: טאקו מקסיקני במילוי פרווה מעולה של זוקיני וגרגרי חומוס צלויים ושאר תוספות גמישות לבחירתכם. והכי חשוב? כל העסק הטעים הזה מוכן תוך חצי שעה (מתכונים, אוכל)
זיטי זהו מאפה איטלקי-אמריקאי של פסטה ברוטב עגבניות וגבינה. יש לנו יחסי אהבה-שנאה עם פסטה. היא טעימה, אך אף פעם אי אפשר להפסיק לאכול ממנה בזמן. אז החלפנו אותה בספירלה זוקיני.
win-win situation בסך הכל (מתכונים, אוכל)
אחד הטרנדים החמים במטבח זה קיצוץ ירקות בספירלייזר כך שהם הופכים ל"פסטה" עשירה בסיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים. אך מה עושים אם אין לנו את הכלי הנחשק? הנה 2 חלופות שיעשו את העבודה + מתכון לזודלס (מתכונים, אוכל)