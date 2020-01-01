יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה עצר לפני זמן קצר את דיוני המליאה, ובתיאום עם ראש האופוזיציה ויו”ר הקואליציה ציין את זכרו של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם | אוחנה הגדיר אותו “אחד מידידי האמת הגדולים של ישראל בכל הזמנים”, והמליאה הצדיעה לזכרו • צפו
לרגל 6 שנים לפטירתה של אימה בטרם עת, שרי ברינר שיפמן נפרדת ממנה במילים אחרונות, על החיים, על המוות ועל מה שביניהם ומזכירה לנו להעריך יותר מתמיד כל דקה כאן, על פני האדמה. הכינו את הממחטות (משפחה, הורים)
בטקס הזכרון המסורתי הלילה ב"יד ושם", הזהיר ראש הממשלה, בנימין נתניהו מפני הסכנה מאיראן: "האם העולם למד לקח מהשואה? ספק בעיניי. האם אנחנו למדנו? אני מאמין שכן" ● נשיא המדינה, שמעון פרס: "בליבנו חיים שישה מליון מבני עמנו. אנחנו קולם הזועק" (חדשות, בארץ)