בקהילה היהודית בעיר הגרעין האוקראינית ז'פרוז'ה, בה התושבים חיים תחת מדיניות ביטחון קשוחה, התקשו לוותר על מעמד הסליחות | רב הקהילה הרב נחום ערנטרוי פגש את גורמי הצבא והצליח להשיג אישור חד פעמי למניין סליחות | המתפללים לוו לבית הכנסת ואובטחו עד לחזרה לביתם (יהדות בעולם)
בעיר ז'פרוז'ה באוקראינה, נוהרים מאות יהודי הקהילה לסוכת הענק שהקים הרב ושליח חב"ד הרב נחום ערנטרוי | לצד ז'פרוז'ה, רבבות יהודים בכל אוקראינה מבקרים מידי יום בסוכות שהוקמו בכל עיר ועיר | כך זה נראה (בעולם)
רבים השתוממו השבוע נוכח התעקשות חלקם להישאר בערים המופגזות באוקראינה. חלקם האחר, בצעד דרמטי ואולי חסר תקדים, החליטו לעזוב עד יעבור זעם • מה הכריח את שליחי חב"ד להישאר באוקראינה? • התשובה של הרבי בימי נפילת ברית המועצות, וההקלטה הדומעת של הקשישה מחרקוב (חרדים)