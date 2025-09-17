בעיר הגרעין האוקראינית ז'פרוז'ה, אחת הערים הסגורות והמבודדות ביותר במדינה – שבה חיים תושבים רבים תחת הגבלות ביטחוניות חמורות, הצליח רב הקהילה היהודית להוביל "מבצע סליחות" יוצא דופן.

הכול החל בפנייה ישירה של שליח חב"ד הרב נחום ערנטרוי לרשויות המקומיות, ובכלל זה לפיקוד הצבאי של העיר, על מנת לאפשר מניין לסליחות אחרי חצות הלילה, בניגוד לתקנות העוצר הלילי הקבועות במקום.

לאחר פגישה מורכבת עם בכירים בצבא ובמשטרה, התקבל אישור חד-פעמי ומוגבל בזמן לקיום התפילה – בליווי ביטחוני צמוד.

בליל הסליחות, נאסף מניין של מתפללים מיהודי העיר בבית הכנסת המקומי, כאשר אנשי הביטחון מלווים את המתפללים. בתוך אווירה מרגשת ומאחדת, נישאו פיוטי הסליחות כמיטב המסורת בקהילות היהודיות, כשעבור רבים מדובר בפעם הראשונה שבה הם משתתפים במעמד כזה, דווקא במקום שאינו מאפשר כמעט שום התכנסות פומבית, ובפרט בשעות הלילה.

"לא חלמנו שנעבור עוד חודש חגים במצב המלחמה", אמר הרב ערנטרוי שהוביל את התפילה יחד עם בנו השליח הרב שלום דובער, "אבל דווקא במציאות המסוגרת והמוגבלת, פתחנו שער של תשובה. הסליחות האלה עולות מלבבות שמבקשות להתחבר לקדושה, אפילו מתוך החושך, תוך תפילה אמיתית מעומק הלב לסיום המלחמה ולכינון שלום בארצנו".

בתום התפילה, ליוו כוחות המשטרה את המתפללים לבתיהם, בהתאם לנוהלי הביטחון המחמירים. על אף העייפות והשעה המאוחרת, יהודי הקהילה הביעו את שמחתם ותודתם לאנשי כוחות הביטחון על ההתחשבות.

בתוך כך, הלילה, מצלמות האבטחה של בית הכנסת בז'פרוז'ה, תיעדו את הקולות הדרמטיים של נפילת פצצות המצרר ברובות הסמוכים לבית הכנסת.

האתגרים של הקהילה היהודית בז'פרוז'ה משקפים את ההתמודדות של הקהילות היהודיות באוקראינה, בפרט בחודש החגים. רשת חב"ד במדינה JRNU, מספקת בימים אלה סיוע הומניטרי וערכות מיוחדות לחגים, ליהודי הקהילות, הכוללות מוצרים מגוונים, לצד מטעמים לכבוד החגים.