בפעילות משרד התחבורה שכללה הליך פלילי והגשת כתבי אישום, ניתן השבוע פסק דין חמור, הכולל קנס של 40 אלף שקלים ופיצוי אישי לנוסעת בסך כולל של 22 אלף שקלים, לצד קנסות ועונשים נוספים נגד חברת דן, בקר ונהג בחברה, בגין אירוע של הדרת נשים והפליה בתחבורה הציבורית בקו 292 בין ב"ב לפ"ת (חדשות, בארץ)
בחור ישיבה, בן 17 וחצי בלבד, "זכה" למטר קללות ונאצות מנהג אוטובוס של חברת דן, רק בגלל שיחת טלפון שקיבל באמצע הנסיעה | הנהג אסר על הבחור להמשיך בשיחה, אך הבחור הסביר כי הוא מחכה לדעת היכן הוא צריך לרדת | "חרדי מסריח", אמר לו הנהג וסירב לעצור לו בתחנה | מחברת דן נמסר בתגובה: "מגנים בכל תוקף; הנהג יוזמן לבירור" (חדשות)
נ', אברך חרדי תושב פ"ת, טוען כי הותקף על ידי נהג בקו 66 מבני ברק לפתח תקווה, תקף אותו מילולית, והשפיל אותו מול כל נוסעי האוטובוס. לדבריו, הנהג קרא לעברו: "בשבילכם החרדים, הילדים כמו זבל", בחברה אמרו בתגובה ל'כיכר השבת': "נבצע בדיקה מעמיקה, ונטפל במקרה בחומרה" (חרדים)