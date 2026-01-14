מדיניות אכיפה יזומה של משרד התחבורה הכוללת הליך פלילי והגשת כתבי אישום, הובילה השבוע לפסק דין חמור, הכולל קנס של 40 אלף שקלים ופיצוי אישי לנוסעת בסך כולל של 22 אלף שקלים, לצד קנסות ועונשים נוספים נגד חברת דן, בקר ונהג בחברה, בגין אירוע של הדרת נשים והפליה בתחבורה הציבורית.

המקרה התרחש לפני שלוש שנים, בינואר 2023 בקו אוטובוס 292, הפועל בין בני ברק לפתח תקווה. נוסעת כבת 76 שעלתה לאוטובוס התבקשה על ידי בקר בקו לעבור לשבת בחלקו האחורי של האוטובוס, בטענה כי מדובר באוטובוס הפועל במתכונת "מהדרין". לאחר שסירבה, נאמרו כלפיה אמירות פוגעניות ומפלות, תוך שיתוף הנהג באירוע.

בית משפט השלום לתעבורה במחוז תל אביב קבע כי מדובר בהתנהלות פסולה הפוגעת בכבוד האדם ומהווה הפרה של חובת מתן שירות שוויוני בתחבורה הציבורית.

כתב האישום הוגש על ידי מחלקת התביעות הארצית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כחלק ממדיניות ברורה של אפס סובלנות כלפי הדרת נשים ואפליה בתחבורה הציבורית.

בהודעת משרד התחבורה בראשו עומדת השרה מירי רגב נאמר כי "המשרד פועל באופן שיטתי לאיתור מקרים של הפרת זכויות נוסעים, באמצעות אכיפה גלויה וסמויה, ואינו מהסס לנקוט צעדים משפטיים כנגד מפעילי תחבורה ציבורית ועובדיהם".

על פי פסק הדין, חברת דן הורשעה והוטל עליה קנס בסך 40 אלף שקלים ותשלום פיצוי לנוסעת בסך 20 אלף שקלים. על הבקר שהיה מעורב באירוע הוטלו קנס בסך 6,000 שקלים, פיצוי לנוסעת בסך 2,000 שקלים, פסילה על תנאי של רישיון הנהיגה והתחייבות כספית בסך 50 אלף שקלים למשך שלוש שנים. הנהג, אשר חלקו באירוע הוגדר מינורי, הורשע והוטל עליו קנס בסך 2,500 שקלים והתחייבות בסך 15 אלף שקלים להימנע מעבירה דומה למשך שלוש שנים.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, מסרה: "אני מברכת על פסק הדין שמגיע כתוצאה ישירה של מדיניות ברורה ונחושה של משרד התחבורה. הדרת נשים והפליה בתחבורה הציבורית הן קו אדום. נפעל בכל הכלים העומדים לרשותנו, כולל אכיפה בשטח והליכים משפטיים, כדי להבטיח שכל נוסעת ונוסע יזכו לשירות שוויוני, מכבד ובטוח".

מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משה בן זקן, אמר כי "אנו פועלים באופן יזום וממוקד כדי לאתר ולמגר תופעות פסולות בתחבורה הציבורית. הכרעת הדין מחזקת את מדיניות האכיפה והפיקוח של המשרד ומשדרת מסר ברור למפעילים ולעובדים בשטח: אפליה והדרה לא יתקבלו".