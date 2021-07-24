בפעילות משרד התחבורה שכללה הליך פלילי והגשת כתבי אישום, ניתן השבוע פסק דין חמור, הכולל קנס של 40 אלף שקלים ופיצוי אישי לנוסעת בסך כולל של 22 אלף שקלים, לצד קנסות ועונשים נוספים נגד חברת דן, בקר ונהג בחברה, בגין אירוע של הדרת נשים והפליה בתחבורה הציבורית בקו 292 בין ב"ב לפ"ת (חדשות, בארץ)
הצוות המיוחד שהוקם במטרה למנוע 'הדרת נשים' ממליץ לבטל את כל ההגבלות על נשים בקול ברמה, ולהחל להעסיק בתחנה נשים בתור שדרניות. במקביל, אירחה הוועדה למען האישה את נועה קנטמן, הצעירה הדתיה שהוטרדה בקו אוטובוס בגלל שישבה בצידו הקדמי. הוועדה החליטה: להפעיל פקחיות בתחבורה הציבורית (חדשות, חרדים)
ח"כ יצחק בוז'י הרצוג הצהיר היום כי הוא מקווה שמפלגתו תוביל את חוד החנית במאבק בהדרת הנשים בכנסת הנוכחית: "הנושא של הדרת נשים יהיה נושא משמעותי מאוד". את הדברים אומר הרצוג בתגובה לסיפורב של הצעירה הדתיה נועה קנטמן שהותקפה בעת נסיעה בקו מהדרין (חדשות, פוליטי)
נועה קנטמן, צעירה דתייה שנסעה בסוף השבוע באוטובוס של חברת 'אגד', טוענת כי נוסעים חרדים צעקו לעברה קריאות גנאי. בראיון ל-ynet היא משחזרת את הנסיעה הקשה: "הם אמרו לי שאני טמאה וצעקו שכדאי להתפלל את תפילת הדרך ממש חזק כי יש טומאה באוטובוס" • צפו בוידאו (חדשות)
אריאלה מרסדן, תלמידת כתה ט' בבית-שמש, עלתה לפני זמן מה לאוטובוס בעיר, אך במהלך הנסיעה דרש ממנה נהג חברת "סופרבוס", לעבור עם שתי חברותיה לחלקו האחורי של האוטובוס. אריאלה תבעה את החברה בבית המשפט, והשובע, חייב השופט דוד גבעוני את 'סופרבוס' לפצות את אריאלה ב-13 אלף שקלים
אחרי שקט יחסי במלחמות החילונים-חרדים, פעילים חפצי תשומת לב עלו על קווי מהדרין בלבוש לא הולם וביקשו להפר את אווירת החג. הנוסעים לא שיתפו פעולה עם הפרובוקציה, אך הפעילים המשיכו בשלהם ועלו לקו נוסף. דווקא שם, הם נחלו הצלחה חלקית: אחד מהנוסעים שהבחין בהם צעק לעברם "צאו טמאים" וירד מהאוטבוס
פעילים חילונים קיימו הערב מחאה נגד קווי המהדרין וניסו לחולל פרובקוציה - ללא הצלחה. נוסע חילוני אמר: "שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, זו מדינה דמוקרטית". אחד המפגינים אמר לנו: "המטרה של המחאה היא לא לעשות פרובוקציה ולא לפגוע ברגשות של המגזר החרדי. המטרה היא להבהיר שהציבור החרדי לא יכפה את אורח חייו על אחרים"
כ-3,000 גולשים חילונים הצהירו בימים האחרונים כי ישתתפו ביוזמת מחאה נגד הפרדת המהדרין בתחבורה הציבורית, כאשר יעלו לקווים הללו ברחבי הארץ, ויבטלו בפועל את ההפרדה בין גברים לנשים. בעמוד המחאה שנפתח ברשת החברתית נכתב כי "לא ייתכן שנמשיך ונשתוק בעניין הפרדה מגדרית בקווי אוטובוס ציבוריים. זה נוגד את החוק ופוגע בזכויות האדם. אסור לטמון את ראשינו בקרקע לנוכח פגיעה אמיתית במרקם המרחב הציבורי ובדמוקרטיה הישראלית"
צפו בוידאו בלעדי: כשהיא מלווה בצלמים חילוניים, חברת-הכנסת הדתייה ציפי חוטובלי עלתה על "קו מהדרין" וחוללה פרובוקציה מבזה ● המטרה: שידור כתבה מכפישה על הציבור החרדי כולו, כחלק ממסע הכפשה מתוזמן ● וגם: אחד הנוסעים מתאר את האירוע, כולל התדרוך לכתבים (חרדים)
הרב מרדכי בלוי, יו"ר משמרת הקודש והצניעות בבני-ברק, הסיר את הכפפות בראיון מיוחד לקול ברמה, בעקבות שבוע ההסתה שמובילים כלי-התקשורת החילוניים. במשך דקות ארוכות גולל הרב בלוי את ההיסטוריה של קווי המהדרין ואת דעותיו על התקריות בבית שמש. "יש פה הסתה ממומנת", טען הרב בלוי
חילוני חרדי יקר. אם אתה חרד מהחרדים, ופחד ואימה ממלאים את חדרי לבך, שתה כוס מים. תירגע. צא מהממ"ד. אין התקפה על ישראל. שום דבר לא השתנה באוטובוס ובמדרכה בעשר השנים האחרונות. חוץ מפיצי לבני שהחליטה להגדיל את הרייטינג שלה על חוסר הנימוס של חרדי מזדמן. דעה
הבוקר נעצר בשדרות אשכול בירושלים, גבר שנסע באוטובוס קו 49, וקרא לעבר חיילת שנסעה אף היא באוטובוס "פרוצה". האיש עלה לאוטובוס שנוסע משכונת נווה יעקב לשכונת רמת אשכול בירושלים, וביקש מהחיילת שישבה בקדמת האוטובוס לעבור לחלקו האחורי. החיילת סירבה לבקשתו, ובתגובה הוא כינה אותה "פרוצה". פקח של חברת 'אגד' שנכח במקום, עיכב את הגבר החרדי והזעיק את המשטרה
ברגע האמת - הפגנת הענק בבית-שמש היתה למחאה קטנה למדי, בהשתתפות מאות בני אדם בלבד. מי שכן בלטו בהפגנה היו עשרות חרדים שהצטרפו למחאה. לטענתם, הקיצונים פוגעים בשמם הטוב של התושבים החרדים ומכפישים ציבור שלם. צפו בוידאו: חרדים בהפגנה המתוקשרת (אקטואליה)
כשאת לא נמדדת על פי יופי חיצוני. כשהערכים שלך לגבי 'טובה ומוצלחת' הם המעשים. החיים הם שפויים, והרוגע חלק מהם. בין אישה חרדית לחילונית. הרבה נשים מכל העולם היו מוכנות לחתום על האמנה הזו, שתוציא אותן ממעגל תחרות היופי ושחיקת האופי. אבל מה לעשות? זה מחייב גם את הצד השני בשמירת עינים
התערבות נדירה של נשיא המדינה שמעון פרס במאבק על המאבק בין החרדים לחילונים על רקע סערת ההפרדה בין הגברים לנשים. "היום המבחן לעם הוא לא רק לשוטרים", אמר פרס, "כל המגזרים - דתיים, חילונים, מסורתיים, כולם כאיש אחד מוכרחים להגן על דמותה של מדינת ישראל מול מיעוט שמפר את הסולידריות הלאומית"