בפעילות משרד התחבורה שכללה הליך פלילי והגשת כתבי אישום, ניתן השבוע פסק דין חמור, הכולל קנס של 40 אלף שקלים ופיצוי אישי לנוסעת בסך כולל של 22 אלף שקלים, לצד קנסות ועונשים נוספים נגד חברת דן, בקר ונהג בחברה, בגין אירוע של הדרת נשים והפליה בתחבורה הציבורית בקו 292 בין ב"ב לפ"ת (חדשות, בארץ)
דו"ח חמור מעלה כי הילדים החרדים בירושלים סובלים מאפליה וקיפוח על ידי העירייה ומשרד החינוך - רבים ממבני החינוך במגזר דליקים ולא תקניים עד כדי סכנת נפשות ● עורך המחקר, ישעיה הורוויץ ל'כיכר השבת': "חרדים בירושלים לומדים בתנאים יותר גרועים מאשר פליטים בעזה" ● מדאיג (בארץ)