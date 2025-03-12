הערב באיראן יחגגו את חג צ'האר-שנבה-י סורי בו הזהות הלאומית מתנגשת חזיתית עם שלטון האייתוללות | בעוד המשטר מאיים והאופוזיציה קוראת לחגוג, מתברר שהשורשים של טקסי האש הללו מגיעים עד לדפי הגמרא ומנהגי פורים העתיקים (העולם הערבי)
יום
תענית אסתר ומצוות זכר למחצית השקל מלווים
את עם ישראל מדורי דורות |
ביום
זה נוהגים דיני צום מיוחדים לצד מנהגי
נתינה לזכר מחצית השקל.
לפניכם מקבץ הלכות
מעשי המסכם את הדינים הנהוגים ביום זה | מעובד מתוך העלון אזמרה לשמך מהרה"ג
עמרם פריד שליט"א
(יהדות
ואקטואליה)
משנכנס אדר מרבים בשמחה ואנחנו בתוכנית הכנסנו את השמחה פנימה דרך ציור קיר פורימי ומשמח | איך הכל מתחיל, מה זה איירבראש והאם זה גרפיטי | היצירה עם משפחות החטופים | המגיש שהפתיע בכישרון המבוזבז | צפו ביצירה המתרקמת בלייב (דבר ראשון)
כשנתפס מרק שמילוביץ והובל למחנות, הוא ביקש בליל פורים רק דבר אחד: כף של קפה, כדי לקיים את "חייב איניש לבסומי". שלוש שעות חלפו והנה הגיע למחנה הגנרל הראשי. שמע שיש "התקוממות" במחנה ובא לערוך משפט. מרק הואשם כאחראי על הפרת הסדר. הוא הועמד מול כיתת יורים ואז ביקש בקשה אחרונה. סיפור מופלא על מסירות נפש