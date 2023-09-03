"אני לא מבין איך יכול להיות שיהודים מוכנים לסכן את אחיהם ע"י שכירת ערבים שרובם (ורוב גדול) מסוכנים", כותב הגולש בנימין גר, תושב רמת בית שמש, בעקבות חוליית המחבלים שנלכדה באתר בנייה בלב העיר. "אני מאוד אשמח שאחי היהודים יקחו זאת ברצינות ויפסיקו לשכור ערבים מסוכנים"
היום הותר לפרסום כי שלושה פלסטינים, תושבי תרקומיא וצוריף, מואשמים ברצח תיירת וברצח נוסף שלא פוענח עד כה ● חברי החוליה נעצרו בפשיטה של כוחות הבטחון על אתר בנייה סמוך לקרית-בעלזא בבית שמש ● עשרות אנשי שב"כ השתתפו במעצר, שהביא ללכידת המחבלים (ארץ)
70 ספרי תורה גנובים אותרו בדירתם של חוליית גנבים, שעסקה בפריצות לבתי כנסת ובגניבת ספרי תורה. המשטרה חושדת כי חברי הכנופייה פרצו לבתי כנסת, ובין היתר לבית כנסת בשכונת פרדס כץ, ממנו נגנבו 11 ספרי תורה, לפני חודשים אחדים. צפו בוידאו: השלל הבלתי נתפס של הגנבים