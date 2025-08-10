חוליית טרור מסוכנת, שפעלה מירושלים ותכננה לבצע פיגועי תופת רבי־נפגעים, סוכלה לאחר מבצע חקירה משולב של המשטרה והשב"כ. בין היעדים שתכננו חברי החולייה: חיסול טייס שלטענתם שירת בחיל האוויר, ופיצוץ מועדון במרכז הארץ בשעת עומס.

החקירה נפתחה בסוף חודש יוני בעקבות פנייה של אחד החשודים – אב המשפחה – לסוכן משטרתי סמוי, במטרה לרכוש מטעני חבלה. אלא שהמטענים, כך התברר, נועדו לשמש למתקפת טרור רחבת היקף. המשטרה עצרה את שלושת החשודים המרכזיים: האב, בנו וצעיר נוסף. אחד מהם, יהודי שהתאסלם, נפסל בעבר מלשרת בתפקיד קרבי בצה"ל.

מממצאי החקירה עולה כי חברי החולייה קיימו קשרים עם חוליות טרור נוספות במרכז הארץ ואף עם גדודי ג’נין. "זה אחד התיקים החמורים ביותר שניהלנו ביחידה", אמר גורם בכיר המעורב בחקירה. "מנענו אסון בעל פוטנציאל הרג אדיר ופגיעה קשה בביטחון המדינה".