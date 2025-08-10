כיכר השבת
בנס נמנע אסון כבד

חוליית טרור סוכלה בירושלים: תכננה חיסול טייס ופיצוץ המוני במרכז הארץ

במבצע חקירה סמוי של המשטרה והשב"כ נעצרו שלושה חשודים – בהם אב, בנו וצעיר נוסף – שתכננו סדרת פיגועים קטלניים. אחד החשודים: יהודי שהתאסלם לאחר שנפסל משירות קרבי בצה"ל (ביטחון, בארץ)

3תגובות
מעצר דרמטי (צילום: דוברות המשטרה)

חוליית טרור מסוכנת, שפעלה מירושלים ותכננה לבצע פיגועי תופת רבי־נפגעים, סוכלה לאחר מבצע חקירה משולב של והשב"כ. בין היעדים שתכננו חברי החולייה: חיסול טייס שלטענתם שירת בחיל האוויר, ופיצוץ מועדון במרכז הארץ בשעת עומס.

החקירה נפתחה בסוף חודש יוני בעקבות פנייה של אחד החשודים – אב המשפחה – לסוכן משטרתי סמוי, במטרה לרכוש מטעני חבלה. אלא שהמטענים, כך התברר, נועדו לשמש ל רחבת היקף. המשטרה עצרה את שלושת החשודים המרכזיים: האב, בנו וצעיר נוסף. אחד מהם, יהודי שהתאסלם, נפסל בעבר מלשרת בתפקיד קרבי בצה"ל.

מממצאי החקירה עולה כי חברי החולייה קיימו קשרים עם חוליות טרור נוספות במרכז הארץ ואף עם גדודי ג’נין. "זה אחד התיקים החמורים ביותר שניהלנו ביחידה", אמר גורם בכיר המעורב בחקירה. "מנענו אסון בעל פוטנציאל הרג אדיר ופגיעה קשה בביטחון המדינה".

פעילות הכוחות (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך המעצר בלשי ימ"ר ירושלים, לוחמי מג"ב ושב"כ פשטו על דירות מסתור ועצרו שלושה חשודים – בהם אב ובנו – שתכננו לבצע פיגועים קשים, בהם חיסול טייס ופיצוץ המוני.

בפשיטה נמצאו עשרות מטעני צינור מוכנים לשימוש, חומרים כימיים ומנגנוני הפעלה, לצד תחמושת רבה. השלושה יואשמו בימים הקרובים בעבירות טרור חמורות.

2
שנזכה לגאולה ברחמים ויהיו ניסים גדולים ואויבנו יושמדו ללא מלחמה, משיח יכבוש את העולם בלי נשק,המשיח לא צריך צבא
נחמן
1
הם בטח מחכים להגיע כבר למלון
בית מלון
וגם לעשות תואר
גאון גדול

