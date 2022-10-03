קול זמר מהיכלי התהילה: כך הפכו ימי הרחמים והסליחות לעונת הקליפים של קונצרטי המחילה | מאמר ביקורתי על המסחור והשינוי שעוברים הימים הנוראים בעידן הדיגיטלי - מתפילה אותנטית לקליפים ויראליים | ניתוח מעמיק של התופעה והשלכותיה על המסורת היהודית (מגזין)
כיצד הנוסח הדתי לאומי של 'מרכז הרב' מגיע מישיבת 'וולוז'ין', איזו מנגינה חיבר הרב משה צבי נריה ואיך אפשר לזכור 6 מנגינות שונות לקדיש? • בפרק השישי של 'עבודה שבלב': שיחה היסטורית עם הרב ירחמיאל וייס, שהיה ראש הישיבה בישיבה לצעירים ב'מרכז הרב' וניגש לעמוד מעל 50 שנה • צפו (עבודה שבלב)
בתפילה התימנית כולם מתפללים יחד ואף הילדים שותפים • מה שונים הטקסטים של נוסח התִּכְּלַאל? והאם בימים נוראים יש מנגינות מיוחדות ומדוע הכל נשמע אותו דבר? • בפרק החמישי של 'עבודה שבלב': שיחה מעמיקה עם שליח הציבור הרב יוסי גמליאל שגם מנעים בקולו המיוחד (עבודה שבלב)
איך מכתירים את 'המלך' - כמו בישיבות או כמו בבית הכנסת הגדול? • איך קטע קצר בתפילה לוקח מעל 20 דקות? על מה ניתן דגש מיוחד ולמה הכניסה לבית הכנסת עולה כסף? • בפרק השלישי של 'עבודה שבלב': שיחה מעמיקה עם חזן בית הכנסת הגדול בירושלים, צבי וייס, על מקורה של החזנות (עבודה שבלב)
בצילם של הימים הנוראים, בהם אנו מרבים ב"עבודה שבלב", בתפילה למי שאמר והיה העולם, התכנסנו לשורת ראיונות מרתקים עם חזנים ממגוון עדות וקהילות | בפרק הראשון: הרב משה ביננשטוק, מדמויות ההוד המיתולוגיות של ברסלב | הנסיעה לאומן עשרות שנים, ההבדל בין מירון לירושלים, הלחנים המוכרים ועוד... • צפו בתוכנית המלאה (עבודה שבלב)