לרגל יום פטירתו של הגאון רבי ראובן מרגליות זצ"ל,
שחל בתאריך ז’ אלול –
כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו הגאונית
של מחבר ספרים פורה,
שהשיב מלחמה שערה, ושמר על כבודו של גאון ישראל רבי יונתן אייבשיץ
זצ"ל | על לימוד תורה במסירות נפש וכתיבת ספרים לאור התנור מחשש לגיוס |
“יחי ראובן"
(יהדות ואקטואליה)
ספרו של רבי אליהו הכהן, שבט מוסר, אוצר בתוכו דברי מוסר והשקפה נפלאים, החל מהכוונה בדרכי עבודת ה' ועד לעצות מעשיות כנגד מפריעים רבים שקמים לאדם למונעו מקיום מצוות התורה | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
ספרו של הגאון רבי יעקב פופרש, שאלות ותשובות 'שב יעקב', אוצר בתוכו פסקים והוראות בתחומים שונים הנוגעים לכל חלקי השולחן ערוך | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)
תחרות החיבורים התורניים של מפעל הפיס מתקיימת השנה זו הפעם השמינית. נושא התחרות: "מוצא שפתיך תשמור" - בגדרי נדרים ושבועות בהלכה. הפרס הראשון 25,000 ש"ח. התאריך האחרון לשליחת החיבורים כ"ה באלול תשע"ח (בארץ, שיווקי)
את ברכת הדרך קיבל יו"ר מפעל הפיס האלוף (מיל') עוזי דיין בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שבירך את תחרות חיבורים תורניים של מפעל הפיס המעודדת כתיבת חיבורים תורניים לבחורי ישיבות ואברכי כוללים לצד רבנים ודיינים (חרדים, שיווקי)