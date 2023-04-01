"נהגים החולפים בסמוך נעצרו למראה ה"טנקים" וחנוכיות הענק שהשנה עוטרו במנורות לד. אי אפשר גם שלא לקבל השראה משירת הגאולה" • כך מסכמים בחב"ד את שיירת הטנקים שעברה בימי החנוכה בכל רחבי הארץ • צפו בתיעוד של חיים טויטו (חרדים)
חסידי חב"ד, בשיתוף הארגון של הרב דוד נחשון ו'מטה משיח' נתניה, ירדו בזמן מבצע 'שומר החומות' לחזק את חיילי צה"ל הנמצאים בחזית הלחימה בגבול עזה והעניקו להם ערכות שמירה והגנה, על האש ושתיה והניחו להם תפילין • חיים טויטו תיעד (חרדים)
גלריה מיוחדת שצולמה בשימוש בטכנולוגיות חדישות, מציגה את ציריך שבשוויץ, באופן שונה ממה שהכרתם. • צפו בגלריה שמגיש הצלם חיים טויטו ותראו במו עיניכם את המטרופולין הענק ושוקק החיים, העשיר בחוויות עירוניות מגוונות (טורס)